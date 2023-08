Friidrettsstjerne frykta fengsel – får springe for ny nasjon

Krystsina Tsimanouskaja får dermed høve til å kvalifisere til eit nytt OL, men ikkje for fødelandet Belarus.

Ho skal no springe for Polen. Under Tokyo-OL i 2021 søkte ho om asyl i landet etter å ha frykta eige regime i Belarus. I fjor fekk Tsimanouskaja polsk statsborgarskap.

– Eg er ekstremt glad, men det er rart fordi alt har skjedd så raskt og plutseleg, skriv sprintstjerna sjølv på Instagram etter bekreftelsen måndag.

VG har tidlegare omtalt saka.

– Redd

PROFIL: Krystsina Tsimanouskaja her på friidrettsbanen. Ho er spesialist på 100- og 200-meter sprint. Foto: Krzysztof Hadrian / Reuters

Det internasjonale friidrettsforbundet skreiv i eit brev på måndag at Tsimanouskaya kan representere Polen på friidrettsarenaen frå og med 6. august, ifølgje nyheitsbyrået Reuters. Forbundet gjør eit unntak for den politiske flyktningen.

Konflikten med eige forbund og land vart for alvor betent då Tsimanovskaja meinte ho vart tvungen til å stille på stafettlaget i 400 meter under OL i Tokyo, som ikkje er den føretrekte distansen hennar.

– Eg er ikkje redd for å bli sparka ut av landslaget, eg er redd for at eg kan bli fengsla heime i Belarus, sa Tsimanovskaja til Tribuna.com i 2021.

På sosiale medium hevda ho at ho vart pressa av belarusiske OL-leiarar og ba Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) om bistand. Aktivistgruppa Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF), som støtta henne, seier ho fryktar hennar liv er i fare i Belarus.

Foto: Martin Meissner / AP

– Ho kritiserte belarusiske sportsfunksjonærar og var ganske tydeleg om posisjonen hennar. Eg trur ikkje det var overdrive frå hennar side, seier prosjektleiar for Belarus i Helsingforskomiteen, Aliaksandra Safonava, til NRK.

9. august, altså i dag, er det tre år sidan Aleksandr Lukasjenko igjen fekk makta i Belarus. Under president Lukasjenko har Belarus vorte eit svært strengt regime.

Det blir arrestert 15–16 personar kvar dag i samband med deltakinga deira i protestar i 2020 eller anna «uønskt» aktivitet. Det held fram, tre år etter valet då Lukasjenka ble gjenvalgt, ifølgje Safonava.

– Det er veldig mange idrettsutøvarar som støtta protestane i 2020. Dei måtte flytte til andre land og kan ikkje no utøve profesjonelt fordi det er ikkje så lett å få løyve til å representere dei landa. Tsimanouskaja var veldig heldig. Eg har ikkje høyrt om så mange sånne historier.

Fekk kritikk

Under president Aleksandr Lukasjenko har Belarus vorte eit strengt regime og. Kritikken frå Tsimanouskaja fekk sterk motstand av statleg media, og ho vart skulda for å mangle lagånd av allmennkringkastaren ONT.

– Eg kan rekne med propaganda-kanalar kan kalle henne for forrædar. Eg kan berre gå ut frå at det blir sagt, trur Safonava.

Sprintaren sa til Reuters i fjor at ho ønskte ein ny sjanse til å konkurrere i OL. Ho uttalte at målet var å springe 200 meter under neste års OL i Paris.

Belarusarar og russarar er akkurat no utestengde frå å konkurrere på internasjonale friidrettsstemne på grunn av Russlands invasjon av Ukraina.