Kryptisk Iversen om ekspertens uttaksbeskjed: – Det kan være vi vet ting han ikke vet

NRK var sammen med Trønder-Avisa med da 30-åringen gjorde unna den siste harde økten før årets Tour de Ski: 15 kilometer klassisk stil i tett snøvær i skianlegget i Grova i Meråker, hjembygda til Iversen.

Det var litt alvor. Nesten hele familien var det for å legge til rette for at alt gikk knirkefritt for seg. De overlot ingenting til tilfeldighetene.

For Iversen må levere noen gode løp etter det han selv omtaler som «stang ut» enkelte helger denne sesongen.

Han står klar når Tour de Ski starter med sprint i sveitsiske Lenzerheide på rundt 1400 meters høyde. Mens det onsdag er duket for en skikkelig langrennsthriller på OL-øvelsen 15 kilometer klassisk, der mange kjemper om en plass på laget.

– Kan rett og slett ryke

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB

Et lag Iversen antyder at han er inne på. Men han burde vært mer usikker når Norge skal ta ut fire utøvere til denne distansen i OL, mener NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Han tror Johannes Høsflot Klæbo er hundre prosent klar for samtlige distanser i OL om han vil det selv.

Han påpeker at det selvfølgelig er fristende for trenerne å ta ut både Erik Valnes og Emil Iversen til 15 kilometeren også, basert på resultater fra i år og ifjor.

– De har en fot inne på laget, men begge bør bekrefte at de behersker denne distansen i høyden, vurderer Bjørn.

– 15 kilometer klassisk i Lenzerheide er det mest relevante og viktigste med tanke på OL-uttak. Fordi det rennet går i høyden, sier han, og tenker på at OL i Beijing skal gå på rundt 1800 meters høyde.

NRKs ekspert påpeker deretter at følgende løpere faktisk kan slå seg inn på et slikt lag:

Didrik Tønseth, Sjur Røthe, Martin Løwstrøm Nyenget, Pål Golberg. Også Simen Hegstad Krüger er klokkeklar på at han er klar for å kjempe om en plass på 15 klassisk-laget i OL. Samtidig er Hans Christer Holund en joker.

– De har en reell mulighet til å gå seg inn med et toppløp. Og slår to av de fire til, så betyr det at plassene til Valnes eller Iversen er i fare. De kan rett og slett ryke. Det er bare Klæbo som kan gå med lave skuldre, sier NRK-eksperten.

ENDELIG FERDIG: Emil Iversen slukker tørsten inne på klubbhuset i Grova skianlegg etter en tøff økt lille julaften. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Til dét svarer Iversen følgende:

– Han må få mene det. Det er gode betraktninger, men det kan være vi vet ting han ikke vet, om hvem som må levere og ikke i Lenzerheide, sier Iversen og smiler bredt.

– Men jeg er ikke den som har kniven mest på strupen. På klassiskdelen føler jeg meg trygg, sier Iversen.

– Jeg har tøyd strikken

Han er uansett klar på at han virkelig vil gå gode skirenn nå. Rett og slett for å levere i høyden og vise for seg selv at han kan ta medalje på distansen i OL.

For ting har ikke gått helt slik han har ønsket så langt i sesongen. Det åpnet bra på Beitostølen. Det var også delvis bra i verdenscupåpningen i Ruka. Men da verdenscupen fortsatte på Lillehammer i starten av desember gikk det dårlig.

Han røk ut av nok en sprintprolog. Så ble han nummer 23 under 15 kilometer fristil dagen etter. Han hadde hele 11 nordmenn foran seg på resultatlisten.

– Jeg følte meg under pari og på en nedadgående kurve. Jeg manglet et lite gir. Jeg har tenkt på at du kommer ingen vei uten overskudd. Det er bedre å trene hundre timer og ha overskudd på start enn to tusen timer i året og være sliten. Jeg manglet kraft og overskudd på Lillehammer, erkjenner Iversen.

FULL FART: Den regjerende femmilsmesteren er optimistisk før Tour de Ski. Emil Iversen mener kroppen fungerer igjen etter flere skirenn under pari. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Han fortsetter:

– Jeg har tøyd strikken vel langt på skirenn og trening. Det hadde tæret på Lillehammer. Men jeg er god til å ta signalene. Tar man dem tidlig nok så tar det ikke lang tid å snu den trenden. Nå fungerer kroppen igjen. Nå er jeg klar og håper på mer stang inn under touren.

PS: Tour de Ski åpner med fristilssprint for menn og kvinner tirsdag. NRK sport radio har langrennssending fra klokken 11:00. Selve rennet starter klokken 11:30. Finalene lytter du til, eller følger på NRK.no fra klokken 14:00.