Krüger vraket til femmilslaget

Ingebrigtsen fascinert av konkurrentene

Bare 12 timer etter at Jakob Ingebrigtsen fikk gullmedaljen på 1500 meter i innendørs-EM, løp han kvalifisering på 3000 meter i Istanbul. Han lå lenge bak, men med tre runder igjen økte han farta og løp først i mål på enkelt vis. Tiden ble 7.56,58.

– Jeg får jo med meg veldig mye, spesielt når jeg ligger helt der bak, og det er mange som bruker mye krefter, så jeg kan kose meg litt, og liksom «nå, nå tryner noen». Så klarer de å holde seg på beina, og det er imponerende, men veldig gøy, sier Ingebrigtsen til NRK.

Selv følte han seg rolig, med en god kropp.

– Jeg synes det er fascinerende, for de bruker mye krefter på mye de ikke trenger. Når vi har sprunget to runder, så er det 13 runder igjen, da trenger du ikke å begynne å «skutte», det er litt unødvendig, men det var det det handlet om, tydeligvis, forteller storfavoritten.

Også Magnus Tuv Myhre er klar for finalen søndag kveld, etter at tiden 7.52,47 i andre forsøksheat var akkurat god nok for avansement.

– Det er 15 av 20 som kommer til finalen, så det hadde vært veldig skuffende å ikke klare det, og det var bare så vidt. Jeg håper det føles bedre i morgen, sier 22-åringen.