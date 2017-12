Krüger tok sin første verdenscupseier: – Det betyr veldig mye

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Simen Hegstad Krüger gikk i mål på tiden 29.58,8, og tok dermed sin første verdenscupseier i italienske Toblach. På andreplass fulgte franske Maurice Manificat, 10 sekunder bak Krüger.

– Det var noen nervepirrende minutter i målområdet mens jeg ventet på Magnificat. Det var helt uvirkelig å se at han krysset streken og at jeg vant, sier en fornøyd Krüger til NRK.

Stort gjennombrudd

Det er ingen tvil om at denne seiern betyr mye for 24-åringen.

FØRSTE SEIER: Simen Hegstad Krüger med sin første verdenscupseier. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det betyr veldig mye. En ting er å gjøre det jevnt i gode løp, men det er de få løpene der du virkelig slår til som du føler definerer deg som skiløper. Jeg hadde byttet ut mange tredje-og-fjerdeplasser for denne seieren her, sier han.

Krüger fikk altså sitt store gjennombrudd i Toblach i dag, en plass han også har lyktes før.

– Jeg stortrives i løypene her. Det er en rask løype og du må jage fart hele veien. Jeg liker når man hele tiden må jage for å ikke tape sekunder. Det er et eller annet med denne løypen som passer veldig bra for meg, sier Krüger.

Krogh: – Jeg er litt mer meg selv i dag

Finn Hågen Krogh ble nest beste nordmann på en sjetteplass under dagens 15 km. Han så ut til å være lettet over å være i gang.

LETTET KROGH: Finn Hågen Krogh var lettet og fornøyd med egen prestasjon etter løpet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Veldig fornøyd på egne vegne og artig å få det til igjen. Jeg kjente på slutten at det ble litt for tøft. Det å bare få til et bra løp betyr mye for meg nå, sier Krogh etter løpet.

– Hva er det som stemmer i dag, som ikke har stemt tidligere?

– Jeg har følt meg bra på rolig trening hele tiden, men så har det dødt utover i løpet. Jeg har ikke skjønt helt hva som har vært galt tidligere, men jeg har tatt det med ro denne uka. Det har sikkert litt med overskudd å gjøre. Jeg er litt mer meg selv i dag, sier Krogh.

Hans Christer Holund og Johannes Høsflot Klæbo havnet på en sjuende og en tiende plass. Selv om Klæbo hadde den gule ledertrøyen, holdt det ikke til pallplass i Toblach.

Martin Johnsrud Sundby havnet til slutt på en 12.-plass, men fikk i tillegg 15 sekunder tidsstraff for tjuvstart. Det vil si at han må starte senere på søndagens renn.