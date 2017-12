Krüger tok sin første verdenscupseier: – Det betyr veldig mye

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Simen Hegstad Krüger gikk i mål på tiden 29.58,8 og tok dermed sin første seier i italienske Toblach. På andreplass fulgte franske Maurice Manificat.

– Det var noen nervepirrende minutter i målområdet mens jeg ventet på Magnificat. Det var helt uvirkelig å se at han krysset streken og at jeg vant, sier en fornøyd Krüger til NRK.

Stort gjennombrudd

Det er ingen tvil om at denne seiern betyr mye for 24-åringen.

– Det betyr veldig mye. En ting er å gjøre det jevnt i gode løp, men det er de få løpene der du virkelig slår til som du føler definerer deg som skiløper. Jeg hadde byttet ut mange tredje-og-fjerdeplasser for denne seiern her, sier han.

Krüger fikk altså sitt store gjennombrudd i Toblach i dag, en plass han også har lyktes før.

– Jeg stortrives i løypene her. Det er en rask løype og du må jage fart hele veien. Jeg liker når man hele tiden må jage for å ikke tape sekunder. Det er et eller annet med denne løypen som passer veldig bra for meg, sier Krüger.

Lettet Krogh:–Jeg er litt mer meg selv i dag

Finn Hågen Krogh ble nest beste nordmann på en sjetteplass under dagens 15 km. Han så ut til å være lettet over å være i gang.

– Veldig fornøyd på egne vegne og artig å få det til igjen. Jeg kjente på slutten at det ble litt for tøft, men veldig bra første ti, men litt å gå på. Det å bare få til et bra løp betyr mye for meg nå, sier Krogh etter løpet.

– Hva er det som stemmer i dag, som ikke har stemt tidligere?

– Jeg har følt meg bra på rolig trening hele tiden, men så har det dødt utover i løpet. Jeg har ikke skjønt helt hva som har vært galt tildligere, men jeg har tatt det med ro denne uka. Det har sikkert litt med overskudd å gjøre. Jeg er litt mer meg selv i dag, sier Krogh.

– Godt å se at han er tilbake, sier NRKs Torgeir Bjørn.

Hans Christer Holund og Johannes Høsflot Klæbo havner på en sjuende og en tiende plass. Selv om Klæbo hadde den gule ledertrøyen, holdt det ikke til pallplass. Martin Johnsrud Sundby havnet til slutt på en 12.-plass.