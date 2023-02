– Jeg har drømt om dette, jeg har manglet dette gullet. Jeg visste at jeg hadde en god mulighet i dag, på tøffe forhold og i en tøff løype. Jeg så at vi fikk en luke, da var det bare å gå, ikke se seg tilbake og håpe at det holdt helt inn, sier Krüger til NRK.

Sammen med Sjur Røthe tok han resten av verdenseliten fullstendig på senga med en taktisk manøver av høy klasse. Ut fra skibytte rykket de til og fikk en luke til resten av verdenseliten.

Selv Johannes Høsflot Klæbo ble maktesløs mot lagkameratenes taktiske genistrek, midtveis på fredagens 30 kilometer med skibytte.

GULLGUTT: Simen Hegstad Krüger gikk inn til VM-gull på 30 kilometer med skibytte. Foto: JOE KLAMAR / AFP

– Vi hadde snakket sammen om vi trodde folk kunne få det tøft etter byttet der. Jeg fikk det tøft jeg også. Jeg hadde planlagt å vent litt på skøytingen, men da vi fikk en luke skjønte jeg at det var muligheten, forteller Krüger.

NRKs beregninger viser at det var store forskjeller i tidsbruk på skibytte. Røthe brukte syv sekunder, Krüger åtte sekunder, mens Klæbo brukte hele 14 sekunder. Det ble kostbart for sistnevnte.

– Det smaker godt, men det ble et tøft løp med store avstander. Jeg roter det til på skibytte og havner langt bak. Det koster for mye å hente inn. Jeg gjør et forsøk og lar det briste eller bære, forteller Klæbo til NRK.

– Noen har ment han ikke burde gått

Etter hvert sa Krüger også takk og farvel til Røthe, og etter en ordentlig maktdemonstrasjon gikk han inn på skistadion i Planica i ensom majestet.

Hans første individuelle VM-gull i karrieren, på den sammen distansen som han vant OL-gull på i Sør-Korea 2018.

– Det betyr fantastisk mye for Simen. Det er noen som har ment at han ikke burde vært på start her. Det finnes ikke en bedre måte å slå tilbake på, sier landslagssjef Eirik Myhr Nossum til NRK.

Klæbo tok sølvet foran Røthe. Pål Golberg sørget for firedobbelt norsk.

– Det er helt «outstanding». Det er en fantastisk laginnsats i dag. Vi bidrar til underholdning i dag, sier Nossum.

Finsk temposkifte

På klassiskdelen, før skibytte, var det Iivo Niskanen som først dro opp et høyere tempo. Det er her finnen har sin store forse, og hans største mulighet til medalje var å slite ut de andre mest mulig før skibytte.

DUO: Krüger følges av Røthe. Duoen overrasket alle ut fra skibytte. Foto: Darko Bandic / AP

Flere måtte slippe og det dannet seg en tetgruppe.

– Det er en helt forventet utvikling. Det han oppnår med kjøret, er at han kjører en del fristilspesialister litt stive. Men jeg tror ikke han kjører de norske stive, kommenterte NRKs Torgeir Bjørn.

Og hadde rett i det. For Klæbo, Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger og Pål Golberg hang alle godt med inn til skibytte. Der kom dagens store taktiske manøver.

Sjokkerte Klæbo med rykk

Klæbo fikk oppmerksomhet for å løsne litt på bindingene inn mot skibytte for å gjøre det mest mulig effektivt, men det var to andre nordmenn som var enda mer påskrudd.

Krüger og Røthe byttet lynraskt og kjørte ut fra stadion i full fart. Grepet tok resten av feltet fullstendig på senga, som plutselig hadde fått en luke å tette.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at de har snakket sammen på forhånd. Hvis de har tenkt på det lenge, er det mentalt forberedt og de andre blir usikre på hvordan de skal svare, sa Bjørn.

SKIBYTTE: I et dramatisk skiløp falt på mange måter avgjørelsen halvveis i rennet. Foto: Heiko Junge / NTB

Klæbo skjønte etter hvert alvoret, og kom seg opp i ryggen på lagkameratene etter noen skikkelige magedrag og noen elegant løste nedoverbakker.

Ifølge Nossum var det ikke et planlagt grep fra Røthe og Krüger.

– Det er noe utøverne må kjenne på selv underveis. Folk må utnytte styrkene sine. Jeg tipper de har følt at klassisken gikk høvelig greit, da må de utfordre konkurrentene, sa han til NRK.

Krüger rykket unna

Klæbo fikk etter hvert merke at innhentingen av Røthe og Krüger hadde kostet. Favoritten så mer og mer sliten ut, og i en oppoverbakke begynte det igjen å danne seg en luke til lagkameratene.

– Det er sjeldent jeg ser Klæbo så stiv. Nå begynner denne strikken å ryke, men vi avskriver ikke Klæbo helt ennå, sa Bjørn.

Foto: Darko Bandic / AP

Til slutt røk stikken, i hvert fall med tanke på gullet. For Krüger rykket etter hvert også fra Røthe, og gikk alene de siste kilometerne. Røthe fikk igjen selskap av Klæbo, som spurtet inn til sølv.

Gullet kunne ingen ta fra Krüger.

– Det er en taktisk seier! sa Bjørn.

Uten regjerende mester

Aleksandr Bolsjunov vant gull på denne distansen i forrige VM, foran Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund.

I Planica var derimot ikke russeren invitert til startstrek og sto uten mulighet til å forsvare gullet. Russland er som kjent utestengt fra deltakelse fra konkurranser i regi av Det internasjonale Skiforbundet (FIS). Bakgrunnen for det er Russlands blodige invasjon av Ukraina.

Den siste tiden har det blusset opp en debatt om idretten igjen skal slippe til Russland i konkurranser igjen. I Norge har det stormet rundt Astrid Uhrenholdt Jacobsen, leder av den norske utøverkomiteen til IOC, etter hennes uttalelser. Les mer om den saken her: