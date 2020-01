Et slikt program ville i hvert fall vært en dramatisk endring. Det har aldri skjedd før.

– Jeg synes det kunne vært flere sprinter. Hvis det skulle vært fair kunne det kanskje ikke vært bonussekunder i det hele tatt og heller flere sprintrenn. Tre sprintrenn, tre distanserenn og så opp bakken, sier Heidi Weng.

Hun mener årets Tour de Ski har vært det beste noen gang og at de som har bestemt programmet bør få ros for å ha gitt utøverne en helt ny opplevelse i tour-sammenheng.

Det står i sterk kontrast til flere av hennes kolleger på landslaget.

For det har vært en debatt gjennom hele Tour de Ski hvorvidt distanseløperne belønnes langt dårligere enn sprinterne når det gjelder bonussekunder i de to ulike disiplinene.

En seier i sprint ga for eksempel 60 bonussekunder den avsluttende helgen i Val di Fiemme. Distanserennet på samme sted fredag var det kun én innlagt bonussprint og ingen sekunder for verken seier, andre- eller tredjeplass.

– Har ikke mye å klage på

Weng mener den mest rettferdige løsningen er regler der man ser bort fra bonussekunder og har et rennprogram med like mange renn i distanse og sprint.

– Man må tenke på at vi som er distanseløpere er utrolig heldige. Vi har flere konkurranser enn sprinterne i løpet av hele vinteren. Og sånn med tanke på premiepenger så tjener man utrolig mye mer på distanse enn sprint når det er så få sprintrenn som det faktisk er.

– Hvis man tenker over det, skulle det vært like mange sprintrenn som distanserenn, så hadde det kanskje vært mer rettferdig.

Til NRK legger hun også til følgende:

– Egentlig tror jeg ikke vi distanseløperne egentlig har så mye å klage på. Men jeg skjønner at når det har vært en annen ordning før, så liker man det ikke med en gang, men så er det positivt likevel, sier Weng.

– Bare tull

Men forslaget møter ikke mye forståelse hos Simen Hegstad Krüger. Han var den soleklart beste opp alpinbakken Alpe Cermis og vant den avsluttende fellesstarten.

I Tour de Ski-sammendraget ble Lyn-løperen ble nummer fem – nesten tre minutter bak vinner Aleksandr Bolsjunov.

– Det synes jeg bare er tull, sier Krüger om Wengs forslag.

På spørsmål om det er det rareste han har hørt, svarer han kontant «ja» og begrunner det slik:

– To sprinter av syv etapper er mer enn nok. I hvert fall med så mye fellesstarter. Jeg skulle gjerne sett at det var flere lengre løp også. At det er to sprinter er helt greit. Men at resten av distanserennene er på 15 kilometer, det synes jeg er veldig kjedelig.

– Man kunne heller vist frem mer av repertoaret av øvelsene vi har. Som tremil med skibytte eller andre ting som hadde gjort touren mer spennende totalt sett, sier han.

VIL SOVE PÅ DET: Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey. Foto: Terje Pedersen

– Konkludere til våren

Renndirektør i FIS (Det internasjonale skiforbundet), Pierre Mignerey, har hørt en rekke sterke meninger om både regler og Tour de Ski-programmet de siste dagene.

Når han får høre Wengs synspunkt, svarer han slik:

– Jeg tror vi må sove på det i noen dager, så analysere og komme til en konklusjon. Det vil alltid være noen utøvere, som avhengig av hvem de er, vil ha flere bonussekunder, færre bonussekunder, flere sprintrenn, lengre distanserenn, også videre, sier han.

– Vi vil aldri klare å gjøre alle til lags. Vi må analysere denne utgaven av Tour de Ski og konkludere til våren og ta noen avgjørelser da.