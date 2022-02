Det var en emosjonell trener som møtte NRK i pressesonen etter Krügers bronsemedalje.

– Det at han tar medalje var rørende for meg. Det har vært en berg-og-dalbane den siste tiden. Jeg skal være ærlig og si at jeg ikke hadde særlig tro på at dette skulle gå, altså å få ham på start. Men han leverer og det er fantastisk moro, sier Eirik Myhr Nossum til NRK.

Og til VG klarte han ikke å holde tårene tilbake.

– Det var emosjonelt å se ham ta medalje, sier trener Nossum til VG mens han felte tårer.

Ingen kunne gjøre noe med Aleksandr Bolsjunov. Russeren var i en egen klasse da han rykket til gull. Men rett bak OL-kongen gikk Krüger rett fra koronamareritt til OL-bronse

SMIL: Trener Eirik Myhr Nossum kunne både ta til tårene og smile etter Krügers bronse. Foto: Heiko Junge / NTB

For OL-oppladningen kunne ikke vært verre for bronsevinneren. I oppkjøringa i høyden i italienske Seiser Alm ble Krüger smittet av korona. Langt inn i mesterskapet satt han alene isolert på et hotellrom i Italia, og kom først til Kina 12. februar.

Planen var egentlig at han skulle sitte på flyet som gikk 31. januar. Alt av planer gikk i vasken.

– Det har vært en spesiell oppladning det kan vi være enige om. Det har vært en berg-og-dal-bane og komme seg hit. Det var egentlig en seier å stå på start i dag. Fra å tro at hele OL skulle gå uten meg til å komme her å få muligheten en siste gang. Å da dra hjem med en bronsemedalje det føles som en seier i dag, sier Krüger til NRK.

Krüger innrømmer at han var langt nede, og at perioden etter koronasykdommen var tøff. Men trekker frem støtten fra kjente og ukjente som en drivkraft.

– Jeg følte det var så mange som ønsket at jeg skulle få til et godt skirenn i dag, og den energien brukte jeg i dag når det kosta som mest til å få ut det siste for i dag var jeg virkelig i kjelleren. Jeg hadde ikke kunnet gått noe som helst fortere, sier Krüger.

Seiersrykk

For ingen kunne gjør noe med Aleksandr Bolsjunov. Før de kom inn på stadion rykket Bolsjunov ifra Simen Hegstad Krüger og Ivan Jakimusjkin. I ensom majestet på oppløpet gikk han inn til sitt tredje OL-gull.

SEIERSBRØL: Aleksandr Bolsjunov Foto: MARKO DJURICA / Reuters

– Du verden for en avslutning Bolsjunov har. Nå kan han defilere inn til det som skulle vært femmilsgull, utbrøt NRKs ekspert Torgeir Bjørn da Bolsjunov satt inn støtet.

– Det er bare å gratulere, Aleksandr Bolsjunov. Han er den store OL-kongen. Det er bare å ta av seg hatten av Bolsjunov, sier Bjørn.

Fredrik Aukland hiver seg på hyllesten:

– Han (Bolsjunov) er den beste i feltet. Han er den sterkeste. Hver gang det går et rykk tar han det inn. Han går teknisk godt på ski. Han rykker i bakkene. Han er god i spurt. Han er for øyeblikket verdens beste skiløper, sier NRKs ekspert.

SEIERSRYKKET: Her avgjør Bolsjunov den forkortede femmila. Du trenger javascript for å se video. SEIERSRYKKET: Her avgjør Bolsjunov den forkortede femmila.

Ulykkesfuglen Holund

Krüger og Hans Christer Holund overrasket mange da de ved første mulighet gikk inn for å bytte ski. Krüger klarte å komme seg opp i feltet igjen, mens Holund hadde stang ut.

Han bommet først på drikkestasjon, og så brakk han staven, og heller ikke der hadde han flaks med hverken tid eller sted. Til slutt måtte han ta til takke med en stav som ikke så ut til å passe.

DRIKKEBOM: Hans Christer Holund klarte ikke å ta imot drikke i starten av løpet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Nei, i dag var kroppen for dårlig. Rett og slett hadde ikke dagen. Og løpet var over. Medaljekampen var over før jeg knakk staven, sier en oppgitt Holund til NRK.

På oppløpet vinket Holund til publikum i det han gikk i mål på en 13. plass.

– Var det noe symbol i vinkingen der?

– Nei. Av ren høflighet. Jeg takker for meg. Det er jo helt klart mitt siste OL. Så ja. Det er liksom. Det er litt vemodig at det er mitt siste OL at det skal ende med et sånn resultat. Men jeg har gjort det jeg kan og når jeg går på oppløpet der så ja ..., sier Holund og fortsetter:

– Jeg fyller 33 år nå så jeg er ikke ung og lovende lenger. Men jeg kan fortsatt gå fort på ski hvis jeg har dagen. Jeg kommer nok til å satse neste år, det gjør jeg. Men det blir mitt siste OL.

Hverken Bolsjunov eller Jakimushkin byttet ski på det som ble snaue tre mil. Krüger forklarer at det hele var planlagt på forhånd.

– Jeg hadde en plan på det før start. Og jeg hadde hørt fra smørerne at skiene taper seg litt. Og jeg valgte å holde meg til planen. Jeg hadde mitt beste skipar liggende i båsen. En liten sjanse var det, men jeg tror det var et lurt valg, sier bronsevinneren til Discovery.