Johaug med Northug-stikk: – «Kor e Petter?»

To tap ødela Norges semifinalesjanser i curling-VM

Med 6-9-tap for Italia og 6-7-tap for Sverige, endte de norske herrene på 10.-plass i årets VM i curling for menn i Las Vegas. Med to seirer i mesterskapets to siste kamper ville de norske gutta ha kunnet kjempe om en plass i semifinalen gjennom kvalifisering.



Canada og Sverige er klare for lørdagens semifinaler. Kvalifisering om de to siste plassene i semifinalen: USA – Skottland, Sveits – Italia. Det er lagene som er plassert fra 3.- til 6.-plass i kvalifiseringen som kan spille om de to siste plassene i semifinalen.