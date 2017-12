Krogh tatt på senga i sprintfinalen: – Da var det bare å gi opp

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Finn Hågen Krogh imponerte i sprinten i Lenzerheide, og tok seg overlegent videre fra kvartfinalen. I semifinalen ble det litt tøffere, men finnmarkingen snek seg videre til finalen som «lucky loser».

Sergej Ustjugov hadde full kontroll i sprintfinalen, og satt ut resten av feltet med et monsterrykk halvveis. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

I finalen ble Krogh tatt på senga midtveis, da Sergej Ustjugov banket til i bakken etter runding. 27-åringen var sjanseløs etter det, og kampen om seieren sto mellom Ustjugov og Pellegrino. Der stakk russeren av med det lengste strået.

– Det var ingen tvil om hvem som var sterkest her. Han leker med resten av konkurrentene. Ustjugov har klart å finne frem Tour de Ski-formen, sa NRK-kommentatorene på direkten.

– Ikke taktisk smart

NRK-kommentatorene mener Krogh burde vært mer våken på vei ut på andrerunden.

– Da Ustjugov og Pellegrino ligger i tet, da er det ikke taktisk lurt å ligge langt bak, for da det først gås da, da gås det fort, sa NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Finn Hågen Krogh var mest fornøyd med at formen endelig satt.

– Det var deilig. Jeg kjente endelig igjen meg selv, så jeg er ikke så bekymret lenger, sier han

– I finalen var jeg tom for krefter. Det gikk fort i semifinalen, og det kosta for mye til å kjempe om seieren. Da jeg så det var tre som stakk av var det ikke mye å fighte for, så da var det bare å gi opp, og heller slappe litt av, sier Krogh.

Finn Hågen Krogh kom på 5. plass i sprintfinalen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Iversen bommet i semien

I kvartfinalen la Emil Iversen seg helt bakerst i feltet, men klarte likevel dra seg opp i tet på oppløpet, og kom seg videre.

– Det var en god taktikk av Emil Iversen. Litt risiko er det å ligge bak der, men han klarte å komme seg i posisjon, og brukte minst mulig krefter, sa NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

I semifinalen viste det seg hvor stor risiko det var, for mens Finn Hågen Krogh kjempet knallhardt for å gå videre i tet, kom Iversen i mål 12 sekunder bak Sergej Ustjugov. Det var en misfornøyd trønder som feide forbi mikrofonene i målområdet.

– Han hadde en plan om å være med, og klare topp fire, men han ble hektet av. Da blir man jo litt misfornøyd, men Emil blir fort blid igjen, sier landslagstrener Tor Arne Hetland.

Sindre Bjørnestad Skar var den tredje nordmannen som kom seg videre fra prologen, men han klarte ikke å avansere fra kvartfinalen.