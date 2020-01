– Det betyr alt. Jeg har kjent meg i bra form i det siste, så jeg var spent på hva det skulle holde til. At det skulle holde helt til gull, hadde jeg kanskje ikke trodd. Jeg visste at vinner man i dag, er det et vanvittig bra løp, sier Finn-Hågen Krogh etter å ha blitt norgesmester på 15 km fristil.

Først i køen av gratulanter sto landslagstrener Arild Monsen. Da han ga eleven en seiersklemmen, kom tårene.

– Jeg er rørt, erkjenner han overfor NRK.

– Hva tenkte du da han koblet på det vanvittige giret?

– Jeg tenkte at det her kan gå. Men det var så mye som sto på spill, og da ble det litt følelser.

Vanskelig vinter

– Hva var det som sto på spill?

– Å få være med å gå skirenn på øverste nivå resten av sesongen. Derfor var det så viktig. Jeg hørte han fikk meldinger om at han var favoritt og at løypa passet ham bra, men for meg var det urettferdig overfor en som ikke har vært med på verdenscupsirkuset. For meg handlet det om ikke å uroe ham, fordi han visste hva han måtte gjøre i dag, sier Monsen.

For det har vært en fryktelig vanskelig vinter for den store stafetthelten fra VM i Lahti i 2017. Bare to sjanser har han fått i verdenscupen.

Det ble 26. plass i 30 km fellesstart med skibytte på Lillehammer 7. desember. Det fulgte han opp med 57. plass på sprinten i Davos 14. desember. Da hadde han rett og slett gått seg ut av diskusjonen om mer verdenscupdeltakelse før han eventuelt viste bedre takter på nasjonalt eller kontinentalt nivå.

Der og da satte de seg ned og tok en alvorsprat. Nettopp 15-kilometeren i NM ble blinket ut som et viktig løp, bekrefter Monsen.

– Ja. Vi har startet en prosess, og vi er i en prosess der vi har et godt samarbeid. Han sa det til meg tidlig: «Arild, nå må vi legge en plan. Jeg har det godt med meg selv, og jeg må tenke frem mot torsdag 30. januar».

4. januar kom det en opptur. Da vant Krogh tremila i skandinavisk cup på Nes. Siden hadde han ikke gått et viktig skirenn før dagens NM-renn på Konnerud.

VISTE SEG FRAM: Finn-Hågen Krogh gikk med kniven på strupen og leverte varene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kontroll på landslagsrivalene

Der hadde han ikke annet valg enn å vise hva som bor i ham. Og det var nettopp det han gjorde.

– Jeg synes jeg gikk veldig jevnt. Det var planen før start å gå tre jevne runder. Jeg kjente det var et ganske bra løp, absolutt bedre enn det har vært tidligere, sa Krogh umiddelbart etter å ha gått i mål til ledelse.

– Han er tilbake på toppnivå, Finn-Hågen Krogh, fastslo NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn selv om de største kanonene fortsatt var ute i løypa.

Etter noen nervepirrende minutter i lederstolen kunne Krogh altså juble for seier.

– Jeg er utrolig imponert over ham. Nå vil jeg finne foreldrene hans og gi dem en klem, sier trener Monsen.

Overraskelser på sølv- og bronseplass

Krogh vant til slutt 2,1 sekunder foran 21 år gamle Harld Østeberg Amundsen, som tok sølv og sin første medalje i senior-NM.

– Jeg trodde ikke jeg skulle være med helt i toppen, men jeg har trent i hele år for topp seks her. Det er utrolig gøy, sier Amundsen.

Også Jan Thomas Jenssen på tredjeplass tok sin første NM-medalje.

– Jeg vet jeg kan gå fort i skøyting, og NM er viktig hvis man skal ut i verdenscupen. Utrolig artig å komme seg på pallen, sier Jensen til NRK.

Dette var Finn-Hågen Kroghs tredje NM-gull, men det første på distanse. De to første NM-gullene kom begge på sprint i fristil.

Det var dessuten en kruttsterk søknad om å få gå 30 km fellesstart i firstil under verdenscupen i Falun 9. februar og ikke minst Ski Tour 2020 senere i måneden.