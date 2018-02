– Ekstremt skuffende. Man har ikke mange sjanser til å gjøre det bra i OL. Fiasko var det i Sotsji og det nærmer seg vel det nå også. Så noen olympisk karriere blir det lite av på meg, ser det ut til, sier 27-åringen fra Alta.

I Sotsji for fire år siden kom han aldri til start. Han ble først tatt ut på sprinten, men så vraket.

Dermed var fredagens 15 km intervallstart i Pyeongchang hans olympiske debut. Det kan også vise seg å ha vært hans siste olympiske renn noen gang.

– Ser veldig mørkt ut

For med 18.-plassen gikk han seg nesten helt sikkert ut av det norske stafettlaget, og kanskje også det norske lagsprintlaget. Både Martin Johnsrud Sundby, Emil Iversen og Simen Hegstad Krüger ut som bedre alternativer til å få gå sammen med Johannes Høsflot Klæbo.

– Frykter du at du ikke får gå mer?

– Ja, det gjør jeg, selvfølgelig. Det ser veldig mørkt ut for det. Det ble et kort OL for min del, tror jeg, erkjenner Krogh.

Nedturen er med andre ord enorm for mannen som ble folkehelt da han gikk Norge inn til stafettseier under VM i Lahti i fjor. Landslagstrener Tor-Arne Hetland utropte ham også til norsk ankermann i Pyeongchang allerede før sesongen startet.

NEDTUR: Fin-Hågen Krogh sier rett ut at han har blitt en dårligere skiløper siden VM i Lahti. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

– En ganske mye dårligere skiløper

Et døgn før stafettlaget tas ut, ser det ut som ren utopi at det skal være plass for Krogh.

Det skyldes en sesong der resultatene har uteblitt. Underveis har det flere ganger vært vurdert om Krogh burde hoppet av verdenscupen, men han har sammen med trener Hetland valgt å kjøre på.

– Har dere gjort de riktige valgene underveis?

– Det er lett å si nei på det, for det er jo ganske langt under det jeg har gjort før. Så det er sikkert gjort mye dårlig, men de er ikke bare i sesongen det er blitt gjort mye feil, sier Krogh.

– I oppkjøringa også?

– Ja, det er nok ikke tvil om det. Jeg er en ganske mye dårligere skiløper i år enn jeg har vært før.

Tabbe å bytte lag

Før OL-sesongen valgte han å bytte fra sprintlandslaget til allroundlandslaget.

– Var det en tabbe?

– Det kan se sånn ut, det kan man si.

– Har overgangen blitt for stor treningsmessig?

– Akkurat hva som er grunnen er vanskelig å si. Jeg har hele sesongen følt at jeg har gjort bra ting og følt meg som vanlig hele sommeren og høsten, så det er vanskelig å peke ut når det skar seg, men det har tydeligvis gjort det på et eller annet tidspunkt, sier Krogh.

Må ha ferie

Rett etter skuffelsen synes han det er vanskelig å se framover.

– Du kommer vel og tar et OL til?

– Vi skal ikke ta den vurderingen ti minutter etter et dårlig løp. Akkurat nå føles det lenge til.

– Må du stake ut en ny kurs mot VM i Seefeld neste vinter?

– Ja, vi får gjøre det. Det er jo hardt å se langt fram akkurat nå når man er litt nedfor. Men jeg tror at etter litt ferie fra ski får man summet seg litt. Etter en ferie skjønner man ofte at det er deilig å trene og å gå på ski. Så etter sesongen og litt ferie, tror jeg kanskje at man finner ny motivasjon, sier Finn-Hågen Krogh.

Landslagstrener Tor-Arne Hetland gikk gjennom intervjusonen før Finn-Hågen Krogh, og NRK har derfor ikke snakket med ham om Kroghs vurderinger av sesongen.