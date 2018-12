Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Dette var tungt. Melnitsjenko gikk virkelig på i lettpartiene, han gikk dyriske på flatene.

Det sier Finn Hågen Krogh etter å ha spurtslått den nevnte russeren i herrenes stafett fra Beitostølen.

Krogh sier at han fryktet at toget skulle gå, da Melnitsjenko trøkket til på flatene.

– Man er alltid i tvil, men jeg tok det bakke for bakke og meter for meter. Jeg er lettet, man kjenner på presset under en stafett

To norske lag på pallen

På forhånd ble det snakket om en norsk duell på stafetten, mellom to ganske jevngode norske lag.

For Norge 1 gikk Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe og Finn Hågen Krogh. Norge 2 stilte med Didrik Tønseth, Hans Christer Holund, Magne Haga og Simen Hegstad Krüger.

Og det var kun Russland, fremdeles uten Sergej Ustjugov, som hadde noe som helst å stille opp med i kampen mot de to norske lagene.

Emil Iversen trøkket til på første etappe for Norge 1, og vekslet med ei luke ned til Didrik Tønseth og russiske Evgenij Belov.

Hans Christer Holund og Aleksandr Bolsjunov brukte derimot kort tid på å hente inn luka Martin Johnsrud Sundby hadde med seg på den andre etappen.

– Historisk etappe av Bolsjunov

Bolsjunov fortsatte hardkjøret da Sundby var hentet, og da måtte Hans Christer Holund slippe.

Like før veksling var det stopp, også for Sundby. Ved veksling etter de to klassiske etappene var Russland i tet, 9 sekunder foran Norge 1 og hele 34 sekunder foran Norge 2.

Totalt slo Bolsjunov Sundby med 27 sekunder på sin etappe. Holund tapte 40 sekunder.

– Det Bolsjunov driver med på den 7,5 kilometeren er helt vilt. Han går så fort i klassisk, jeg er kjempeimponert. Dette var et historisk renn, jeg har aldri sett maken, sa Martin Johnsrud Sundby etter å ha blitt knust av Bolsjunov.

IMPONERTE: Aleksandr Bolsjunov parkerte Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Der Bolsjunov herjer i klassisk, herjer Sjur Røthe for tiden i skøyting. Og Røthe hadde få problemer med å tette luka frem til russiske Denis Spitsov på den tredje etappen.

Bak tetduoen maktet ikke Magne Haga for Norge 2 å hente sekunder.

Iskald Krogh

Dermed ble den siste etappen en duell mellom Finn Hågen Krogh og Andrej Melnitsjenko, mens Simen Hegstad Krüger måtte først og fremst trygge tredjeplassen for Norge 2.

Hverken Krogh eller Melnitsjenko var interessert i å kjøre fra start, og etappen ble en stillingskrig til det gjenstod to bakker.

Da smatt Krogh forbi Melnitsjenko for første gang på etappen, og ville tydelig komme først inn i den siste bakken.

Det fikk Krogh lov til, og dermed var han først ut på oppløpet. Der var Krogh helt overlegen, og finnmarkingen sikret norsk seier.

Krüger gikk Norge 2 kontrollert inn til tredjeplass.