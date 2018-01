Krogh reiser hjem fra Seefeld

Finn Hågen Krogh har fått en luftveisinfeksjon og reiser hjem før verdenscupen i Seefeld starter. Kasper Stadaas erstatter Krogh på lørdagens sprint fri teknikk og Daniel Stock på søndagens 15 km fri teknikk fellesstart i Seefeld.



– Det er best at Finn Hågen reiser hjem for å bli raskest mulig frisk og forberedt for avreise til OL, sier landslagslege for langrenn Christine Holm Moseid.