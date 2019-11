Krog til sykehus etter fall

Kombinertutøver Magnus Krog falt stygt under hoppkonkurransen under NM i kombinert søndag. Det var Nettavisen som var først ute med å melde nyheten. Krog hoppet 81 meter i K90-bakken i den svenske byen før han landet, men mistet kontrollen like etter landing. Han fikk behandling av medisinsk personell, men ble etter hvert sendt videre til sykehus for ytterligere undersøkelser. (NTB)