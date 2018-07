Kroatia-helten provoserte med politisk budskap etter Russland-seieren

Domagoj Vida scoret både i ekstraomgangene og i straffesparkkonkurransen mot VM-vertsnasjonen. Det ble avgjørende for at Kroatia blir å se i semifinalen i mesterskapet, på bekostning av Russland.

I ettertid har det spredd seg et kontroversielt videoklipp av Vida og den tidligere kroatiske landslagsspilleren, Ognjen Vukojević, som nå jobber som speider for den ukrainske klubben Dynamo Kiev. Vida spilte fem år i Dynamo Kiev før han gikk til Besiktas i januar.

Politisk konflikt

Videoen har vekket oppsikt internasjonalt, og møtt sterk motstand fra russere som nå hevder de vil heie på England i semifinalen fremfor Kroatia. Bakgrunnen for provokasjonen er den pågående konflikten mellom Ukraina og Russland etter at russerne hærsatte Krimhalvøya i 2014 og deretter annekterte den. Over 10 000 mennesker har mistet livet på grunn av den ukrainsk-russiske konflikten.

I videoklippet sammen med sin tidligere lagkamerat Vukojević sier Vida «Ære til Ukraina!» som har blitt et slagord for anti-russiske ukrainske nasjonalister. «Denne seieren er for Dynamo og for Ukraina», legger Vukojević, ifølge den russiske kanalen RT.

– Bare en spøk

Til avisen Sports.ru har Vida fortalt at stuntet kun var ment som en uskyldig spøk: «Denne seieren er for Kroatia. Ikke noe politikk. Jeg liker russere. Dette var bare en spøk», sier 29-åringen ifølge den russiske avisen.

Han skal åpenbart ikke ha tenk over hvilke reaksjoner videoen ville føre til. På Twitter hagler kritikken mot den kroatiske spilleren, og den russiske fotballeksperten Artur Petrosyan skriver at videoen av Vida og Vukojević har ført til antikroatiske sanger og slagord i sentrum av Moskva natt til søndag. Han skriver at kroatiske fans ikke lenger vil føle seg trygge i Russland, og at det kun er på grunn av en «idiot som gjorde noe idiotisk». Petrosyan har også delt en video av russere som roper antikroatiske slagord.

Kan risikere straff

Den russiske fotballeksperten trekker paralleller til opptredenen til Sveits-profilene Granit Xhaka og Xherdan Shaqiri. De to har albanske røtter og feiret scoringene sine i VM-kampen mot Serbia med en håndbevegelse som mange mener kan tolkes som en provoserende, politisk gest. I ettertid ble spillerne straffet med bøter på cirka 86 000 kroner hver, men ifølge BBC kunne spillerne ha blitt utestengt i to kamper. Nå spekuleres det i om Vida kan se for seg en lignende straff fra FIFA.