– Jeg synes løperne kjøres knallhardt og kanskje litt i grenseland, sier skiskytterkvinnenes fysiske trener, Steinar Mundal, til NRK.

KRITISK: Fysisk trener Steinar Mundal. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det norske landslaget er nå samlet i Holmenkollen for sesongavslutningen. Siden sesongen begynte 27. november har det vært 9 verdenscuphelger - med totalt 67 renn for begge kjønn på programmet, inkludert VM.

– Jeg mener det er mye hardere enn i langrenn. Der gikk vi i helgene, før vi dro hjem. De har Tour de Ski og Canada-touren i tillegg, men vi har sammenhengene renn tre ganger. Det er ganske tøft for kroppene, sier den tidligere langrennstreneren.

– Ikke tid til å trene

Mange av de norske skiskytterne har slitt med sykdom denne sesongen, og de ønskelige toppresultatene har i stor grad uteblitt. Mangelen på trening mellom konkurranser de siste fire månedene bekymrer Mundal.

– Vi får egentlig ikke tid til å trene på vinteren, for hvis vi skal få til det må vi droppe noen løp, og vi ønsker jo å hevde oss i verdenscupen totalt. Jeg tror vi må gjøre det for å få til en god OL-sesong neste år. Det er jeg ganske sikker på, selv om vi ikke har lagt planen ennå, forteller han.

Skiskytternes konkurranseprogram Ekspandér faktaboks 27.november - 04.desember Østersund (Mixed stafett, singel mixed stafett, 15 kilometer kvinner, 20 kilometer menn, sprint menn og kvinner, jaktstart menn og kvinner) 9.-11. desember Pokljuka (sprint menn og kvinner, jaktstart menn og kvinner, stafett menn og kvinner) 15.-18. desember Nove Mesto (sprint menn og kvinner, jaktstart menn og kvinner, fellesstart menn og kvinner) 5.-8. januar Oberhof (sprint menn og kvinner, jaktstart menn og kvinner, fellesstart menn og kvinner) 11.-15 januar Rupholding (stafett menn, stafett kvinner, sprint menn, sprint kvinner, jaktstart menn, jaktstart kvinner) 19.-22. januar Antholz-Anterselva (15 kilometer kvinner, 20 kilometer menn, fellesstart kvinner, stafett menn, fellesstart menn, stafett kvinner) 9.-19. febuar Hochfilzen (VM) (mixed stafett, sprint kvinner, sprint menn, jaktstart kvinner, jaktstart menn, 15 kilometer kvinner, 20 kilometer menn, stafett kvinner, stafett menn) 2.-5. mars Pyeongchang (sprint kvinner, sprint menn, jaktstart kvinner, jaktstart menn, stafett kvinner, stafett menn) 9.-12. mars Kontiolahti (sprint menn, sprint kvinner, jaktstart menn, jaktstart kvinner, singel mixed stafett, mixed stafett) 17.-19. mars Oslo (sprint kvinner, sprint menn, jaktstart kvinner, jaktstart menn, fellesstart kvinner, fellesstart menn)

Juniorløper Ingrid Landmark Tandrevold er snart ferdig med sin første sesong på landslaget. 20-åringen innrømmer at programmet har vært tøft.

LOVENDE: Ingrid Landmark Tandrevold. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg har fått kjenne litt på det og blitt syk i perioder. Man må være ganske robust for å tåle det, og ikke alle gjør det, meg selv inkludert, sier hun til NRK etter en lett treningsøkt tirsdag.

– Må man stå over renn for å trene seg i toppform til OL?

– Ja, jeg føler egentlig det, for man kjører seg ned, ned, og ned. For eksempel nå før VM rekker man jo bare så vidt å hente seg inn fra konkurranse før man skal prestere på topp igjen, mener skiskyttertalentet.

Vil ikke endre

Rennsjef i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), Borut Nunar, mener de har lyktes når de har satt opp konkurranseprogrammet.

– Det er nærmest uforandret de siste 10 årene. Vi har delt sesongen i tre deler, og det er vanligvis tre uker med konkurranser i hver av dem. Det har fungert veldig bra, for 99 prosent av alle utøverne stiller alltid til start, sier han.

Nunar mener sesongen inneholder nok friperioder til å trene, og påpeker at de forsøker å legge opp programmet slik at det blir minst mulig reisevei og flest mulig hviledager for utøverne.

– Det vil alltid være kritikere og vi vil høre på dem, men vi planlegger ingen større endringer nå.