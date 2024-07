Kritisk til mensen-trend på TikTok: – Misvisende

Kan trening lagt opp etter menstruasjonssyklus gi bedre prestasjon?

Det har forskere knytta til universitet i Tromsø (UiT) prøvd å finne ut av siden 2020.

Svaret er nei, konkluderte de nylig.

– Det er ingenting som indikerer at en kvinne vil være i mer, eller mindre form, i en spesifikk fase av menstruasjonssyklusen. I det minste på en måte som vil være lik for alle kvinner, sier doktorgradsstipendiat ved UiT, Madison Taylor, til NRK.

Doktorgradsstipendiat ved UiT, Madison Taylor Foto: Marte Christensen

Hun har vært hovedansvarlig for et av delprosjektene i det såkalte Fendura-prosjektet.

I om lag to år har 80 kvinnelige idrettsutøvere loggført syklusen sin, identifisert hvilke dager de har eggløsning, og jevnlig hatt fysiske tester i et laboratorium på ulike tidspunkter i syklusen.

Blant deltakerne fant de ingen sammenheng mellom menstruasjonssyklus og fysisk utholdenhet. Dermed står resultatet i strid med «Superuka», som sprer seg i sosiale-medier kanaler som TikTok. Les også Triatlet fikk mensen under konkurranse – hylles for bildedeling

Kritisk: – Misvisende

For følger man «Superuka-konseptet» vil det være hensiktsmessig å trene hardere rundt eggløsning, som kan være fra dag sju til 14 i syklusen.

Konseptet stammer fra boka «Superuka», skrevet av Line Tiller. Hun har de siste årene snakket med en rekke av verdens fremste eksperter på syklus.

Taylor er overrasket over å se «Superuka-trenden» poppe opp på TikTok, da det er lite forskning som støtter denne ideen, hevder hun.

– Jeg syns det er misvisende, sier Taylor og fortsetter:

– Konseptet om «Superuka», slik det blir presentert, kommer fra ideen om at østrogennivået øker rundt eggløsning, som er et essensielt hormon for kvinners reproduktivitet, så det er logisk at vi forventer å se ytelsesfordeler når østrogennivået er høyt. Men når vi tester dette i et laboratorium ser vi ikke den samme effekten.

For forskerne i Fendura-prosjektet ser mer eller mindre ingen sammenheng mellom økt nivå av østrogen og fysisk form. Les også Eckhoff og Tandrevold hylles for åpenhet om kvinnehelse, syklus og manglende menstruasjon

Hormoner er også svært komplekse, forklarer Taylor.

– Bare fordi det er mer østrogen som flyter rundt i kroppen, så betyr ikke det at kroppen din kan bruke mer østrogen.

Store svakheter med konseptet

Siri Moseng, også kjent som «syklusentusiasten» på Instagram og TikTok, har tidligere fortalt i et intervju med NRK at hun er blant dem som trener mer eksplosivt i den harde, gode uka, altså «Superuka».

– Denne uka er det bare å bruke for det den er verdt, sa overlege ved Oslo universitetssykehus, sa Guri Majak, til NRK.

Line Tiller forteller til NRK at «Superuka» ikke er ment som en fasit for alle kvinner.

– At det for enkelte finnes en periode i løpet av en måned med mer energi, mer driv og oksygen i musklene, på grunn av hormonet østrogens kraftige økning, er ment som en måte å bli kjent med egen kropp på, forklarer Tiller.

Følger man «Superuka-trenden» vil det altså være hensiktsmessig å trene hardere rundt eggløsning.

Men for de fleste kvinner vil det være vanskelig å planlegge treningen etter når man har eggløsning, påpeker Taylor.

FENDURA-PROSJEKTET: Forskere ser ingen sammenheng mellom mensen og fysisk form. Foto: Madison Taylor

Hovedsakelig fordi eggløsningsperioden vil variere fra kvinne til kvinne. Noen har en syklus på 21 dager, mens andre har en syklus på 35. Dermed vil ikke «Superuka», slik konseptet er presentert, være mellom dag 7-14 for de aller, aller fleste, mener hun.

Heller ikke alle kvinner har eggløsning, siden 68 prosent av alle norske kvinner går på prevensjon, argumenterer Taylor.

– Vel, dette er en av de store svakhetene ved konseptet. Fordi når man bruker hormonell prevensjon, i de fleste tilfeller, har du ikke eggløsning eller de hormonelle svingningene som en naturlig menstruerende kvinne har, sier hun og fortsetter:

– Så hele ideen med å trene rundt eggløsning vil ikke gjelde 70 prosent av den kvinnelige befolkningen. Les også Line og Siri har «superkrefter» ei uke hver måned – og det har kanskje du også

Tiller, på sin side, stiller seg undrende til om Taylor har fått med seg at mange kvinner i Norge, som bruker hormonell prevensjon, faktisk velger spiral. Noe som ikke stopper eggløsningen.

– Vi skal ikke gå rundt og tro at de som ikke har eggløsning ikke kan ha supre uker. Enkelte av oss kan få en litt ekstra super uke nå og da, og det er nettopp derfor en bør lære seg å tracke. Det er ikke farligere enn som så, sier hun.

Tror vi fortsatt har en vei å gå

Tiller viser til ny forskning, som viser at idrettstudier generelt oftest konkluderer på et gruppenivå, ikke på individnivå.

Line Tiller er forfatter av boka Superuka. Foto: Agnete Brun

– Uansett vil det kanskje vise seg at akkurat når det gjelder trening, så har ikke ukedag så mye å si for det «o store oss». Men for noen, som Tiril Eckhoff, eller det amerikanske fotballaget for kvinner, eller en rekke kvinnelige idrettsutøvere som nå ligger i selen før OL i Paris, så virker det å kunne ha det, sier hun og fortsetter:

– Problemet med de fleste idrettsstudier, som har sett på effektene av syklus, har vært og er at både mange forskere og store deler av media gjerne vil konkludere på vegne av «alle kvinner». Det blir feil.

Tiller ser frem til å følge med på hva større kvalitetsstudier rundt kvinner og syklus konkluderer med i fremtiden.

– Jeg tror verken jeg, Madison Taylor, eller mange forskere der ute har svaret enda, sier hun.

Det blir også poengtert i boka at bruk av hormonprevensjon, for eksempel p-piller, påvirker syklusen og kan redusere «superkreftene».