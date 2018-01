– Det virket som juryen var veldig usikker i dag, sier landslagssjef Alexander Stöckl til NRK og fortsetter:

– Jeg mener det var feil. Stjernen må få grønt når det er innenfor korridoren, men å sette så lav fart med bakvind, det skjønner jeg ikke, sier landslagssjefen.

Daniel-André Tande fikk en pangstart på skiflygings-VM med to solide hopp og ledelse etter første dag, men Kulm-seierherre Stjernen mener han fikk førstehoppet ødelagt av forholdene.

Trønderen klarte å komme seg ned til 193 meter, men under grusomme forhold. Han fikk hele 13,6 poeng i kompensasjon for dårlige vindforhold – over dobbelt så mange som Tande, som hadde 1.-omgangs nest verste forhold.

– Det er elendige forhold. Jeg kan ikke skjønne hvordan juryen kan slippe ham ut under disse forholdene, sa NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

NRKS EKSPERT: Johan Remen Evensen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Dette er ingen lek

Til sammenligning fikk Richard Freitag, Tysklands hjemmehåp, 1,7 poeng i fratrekk på grunn av gode vindforhold. Han hoppet fra tre avsatser høyere enn Stjernen.

– Da må vi spørre: Hadde de sluppet Freitag ut under samme forhold? Jeg synes de skal tenke alvorlig på det i juryen. Dette er ingen lek, kommenterte NRKs kommentator Christian Nilssen oppgitt.

Teknisk delegat Bertil Pålsrud forklarer at juryen gikk ned til avsats 14 siden forholdene ble bedre, men så endret de seg underveis.

– Det er mange som får pluss og minus som ikke er likt. Du kan dra opp mange navn, som for eksempel (Noriaki) Kasai i førsteomgang. Sånn er det alltid, og vi velger et tidspunkt for å endre bom, og det kan slå forskjellig ut, sier Pålsrud til NRK.

– Vurderte dere en bom høyere?

– Det gjorde vi, men vi valgte å stå på den og kjøre ferdig omgangen på avsatsen som ble satt, sier Pålsurd, som har forståelse for skuffelsen.

– Jeg har forståelse for at alle hoppere som føler de får dårlige forhold, er skuffet.

På sletta i Oberstdorf var Stjernen frustrert. Han har vist at han er i strålende form med karrierens første verdenscupseier sist helg, men må kanskje se en VM-medalje ryke på grunn av forholdene.

193 METER: Her lander Andreas Stjernen sitt første hopp i VM. Foto: Michael Dalder / Reuters

– Hoppet kjentes ikke bra ut, jeg skjønte at det var for kort. Nå håper jeg at det blir lettere forhold, sier Stjernen.

FIS' renndirektør Walter Hofer påpeker at forholdene var veldig utfordrende.

– Det har vært vanskelig. Det har vært skiftende vind og snø. Det har endret seg hele tiden, sier Hofer til NRK.

Frustrert sportssjef

Sportssjef Clas Brede Bråthen var tydelig på at juryen ikke gjorde en god nok jobb da de ga Stjernen grønt lys.

OPPGITT: Clas Brede Bråthen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– De kunne ha gjort mye annerledes. Han får 13,6 plusspoeng og lav fart. Han konkurrerer mot hoppere som får høyere fart og 5–6 minuspoeng i vindkompensasjon. Da er det veldig, veldig vanskelig, sier Bråthen til NRK.

Men det er utendørsidrett, og da spiller vær og vind inn.

– De gjør så godt de kan, men akkurat nå var det ikke all verden, sier Bråthen.

Tande leder etter første dag

Tande var den beste hopperen i Oberstdorf fredag. Han leder etter to av fire hopp i VM i skyflyging. Ned til andremann, Richard Freitag, er det 10,9 poeng.

Andreas Stjernen landet på 203 meter i 2. omgang, og klatret fra tiende- til sjetteplass. Opp til Tande er det 44,9 poeng.

– Han er uheldig med forholdene igjen her, men ikke like uheldig denne gangen, sa NRKs Johan Remen Evensen da Stjernen hoppet i 2. omgang.