Kritisk regionleder savner tall fra sykkelpresidenten

– Det var en åpen diskusjon og høylytt på en god måte. Vi må også erkjenne at vi er litt uenige på en del områder, sier Terje Johnsen som er leder for Region Sør i Norges Cykleforbund til NRK.

Denne helgen møttes regionlederne og styret i Norges Cykleforbund for å diskutere ringvirkningene av sykkel-VM, som går mot et solid underskudd.

Den økonomiske situasjonen er fortsatt uoversiktlig, men seks av sju regionledere gir presidenten og styret likevel tillit før det videre arbeidet.

Johnsen, derimot, savner flere svar.

– De mener det er for tidlig å dra opp økonomien nå, og jeg har forståelse for at man ikke får det 100 prosent, men man kunne gitt noen signaler. I alle fall når det er et notat fra juli som varslet 15 millioner kroner i minus.

–Så vet vi at det har skjedd mye siden da med høye kostnader knyttet til blant annet skilt og vakthold. Hva er estimatene? Et aksjeselskap må levere estimater. Vi kunne fått et foreløpig resultat, mener Johnsen.

Men sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen ønsker ikke å gå inn på beregningene.

– La oss gjøre opp først, så skal vi ta det derfra, sier Hansen.

KRITISK: Terje Johnsen er leder for Region Sør i Norges Cykleforbund. Han var den eneste av regionlederne, som lørdag møtte sykkelpresidenten, som ikke ville stille seg bak en uforbeholden støtte til presidenten. Foto: Arne Frank Solheim

– Skulle være full åpenhet

Når NRK påpeker at de bør ha oversikt over kreditorer og regninger, svarer presidenten:

– Jeg har ikke lyst til å spekulere her overfor deg. Det skal jeg gjøre overfor styret, svarer sykkelpresidenten.

Men Region Sør-lederen vil også se avtalen som NCF inngikk med Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) før VM. NCF fikk en regning på nesten 70 millioner kroner, men UCI har ikke tradisjon for å offentliggjøre kontrakter, derfor får ingen utenfor NSF-styret se innholdet i kontrakten som er inngått mellom NCF og UCI.

– Det ble sagt at det skulle være full åpenhet over hva Sykkel-Norge bruker pengene på, og da er det litt rart at vi ikke får se innholdet i UCI-avtalen. Det er tross alt nesten 60–70 millioner det er snakk om, sier Johnsen.

Offentliggjør ikke UCI-kontrakten

2. visepresident i NCF-styret, Marianne Balto, mener uansett kontrakten er ganske normal.

– Den har jeg sett. Den inneholder ikke noe spesielt, men vi må ha respekt for at det er to parter som har undertegnet. Den ene parten har ikke kutyme med å utlevere det til media, sier Balto.

Jørn Mikalsen, som er leder for Region Øst, er ikke like kritisk som sin kollega i Region Sør og stresser ikke noen offentliggjøring av UCI-kontrakten.

– Vi er opptatt av at de som jobber med det skal få arbeidsro. Slik at de får lagt frem et resultat som er best for sykkelsporten og leverandørene, slik at alle får betalt og arrangementet går i null, sier Mikalsen til NRK.