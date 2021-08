De kommende landskampene er de første siden den skuffende juni-samlingen som endte med 1-2-tap mot Hellas og seier 1-0 mot Luxembourg i to privatlandskamper.

Prestasjonen var alt annet enn selvtillitsbyggende for «prosjekt Solbakken».

Klar beskjed

Norges superstjerne Haaland er krystallklar på at nivået må opp flere hakk siden den gang.

– Fra den samlinga der må vi vel bli bedre på alt, sier han kontant.

Også om egne prestasjoner under forrige samling er han kritisk. Selv om han der scoret det ene målet han har så langt under Solbakkens fem kamper som sjef.

– Jeg må først og fremst skåre flere mål, assistere flere mål. Involvere meg mer i spillet. Springe mer. Ja, er det noe mer da? Det er det vel ikke, sier Haaland.

Ståle Solbakken er enig med Haaland, men mener forutsetningene før forrige samling ikke kan sammenlignes med dagens. Den gangen var store deler av troppen utenfor sesong og på full fart inn i sommerferien.

– Men det vi må slutte med er jo å slippe inn de enkle baklengsmålene. Hvis du tar Norges siste 25 baklengsmål er det for lett. Se Norge - Tyrkia, min første kamp, noe av det spillet vi bød på mellom 1-0 til 2-0 er noe av det beste jeg har sett av Norge på lang, lang tid. Vi har to-tre feite sjanser, så slipper vi inn en corner på sone hvor vi har våre to beste og største utespillere. Så blir det game over. Det må vi unngå. Vi må bli vonde å skåre på. Vi må bli mer kyniske i den fasen, for det har vi ikke råd til, sier han til NRK.

VIKTIG HAALAND: Erling Braut Haaland og Ståle Solbakken har brukt mye tid på at førstnevnte skal skinne best mulig for Norge. Foto: Geir Olsen / NTB

Mot Nederland skal Haaland opp mot Liverpool-stjernen Virgil van Dijk. Haaland rangerer midtstopperen svært høyt.

– Jeg har sagt det før. Han er den beste jeg har møtt, sier Haaland.

– Hva gjør han til den beste stopperen?

– Jeg synes han er den beste, det tror jeg de fleste andre i rommet her er enig med meg om. Han er veldig rask, sterk og «grævla» smart, er dommen fra Dortmund-spissen.

21-åringen mister ikke nattesøvnen selv om han møter verdens kanskje beste stopper på onsdag.

– Jeg frykter egentlig ikke noen, sier han selvsikkert.

Ståle Solbakken tror heller Nederland bør frykte Haaland.

– Setter vi Erling ordentlig i scene så tror jeg ikke det spiller det ingen rolle hvem motstanderen er i den riktige fasen. Vi snakker ikke så mye van Dijk. Han har ikke jeg nevnt, i hvert fall. Vi har vist noen klipp av Nederland og noen små individuelle klipp av spillerne, forteller Solbakken.

– Det lille dere har klart å analysere av et nytt Nederland. Kan si noe om det?

– Vi har en analytiker som har jobbet noen år i Manchester United og med Louis van Gaal. Om det hjelper oss kan vi jo bare spekulere i, men vi kan i hvert fall ikke tape noe på det. Så er det likt for begge lag at ingen av lagene har tid til å forberede seg. Så kan man si at Nederland har et EM bak seg, og en lang oppkjøring foran EM, og kanskje har en fordel der, men så har de byttet trener og det kommer nok noen nye ideer. Det er en balansegang, tror Solbakken.

Sjekker ikke tabellen

Haaland sier han ikke liker å bruke for mye energi på motstandere. Selv kommer han til kampen full av selvtillit etter å ha blitt matchvinner mot Hoffenheim på overtid i siste kamp.

Han beskriver sin egen form som «fin».

– Det har vært noen gode og noen ikke så gode kamper. Det handler om å finne stabilitet der jeg er nå. Det må jeg utvikle og bli bedre på. Kroppen kjennes bra ut og jeg gleder meg til kamp, sier han.

– Må Norge vinne for å ta gruppeseier? Spør NTBs journalist.

– Det vet vel du bedre enn meg.

– Sjekker du ikke tabellen?

– Nei, helt ærlig har jeg ikke sjekka den ennå. Jeg tror dere vet dette bedre enn meg, svarer han.

Haaland var relativt ordknapp også om spekulasjonene som omringer ham ukentlig. Sist ble han koblet til PSG av fransk presse.

– Ingen kommentar, jeg er her for å snakke om landslaget.

Vinner Norge mot Nederland 1. september? Ja Uavgjort Nei Vis resultat

Haaland blir naturligvis en nøkkel for Norge mot Nederland i onsdagens svært viktige landskamp på Ullevaal stadion.

– Blir aldri målt på mål og målgivende

For selv om Haaland har sterke syv mål på 12 landskamper, har han for Norge gått målløs av banen i fire av fem kamper i 2021.

– Hos meg blir han aldri målt på mål og målgivande pasninger, men også på arbeidskapasitet og at han hjelper de andre, sier Ståle Solbakken til NRK.

Landslagssjefen har nemlig lenge vært tydelig på at han gir Haaland andre oppgaver enn spissen er vant med fra Dortmund.

– Han (Haaland) må kanskje finne seg i at han i noen situasjonar må være den som tar større ansvar med å for eksempel holde på ballen i krevende situasjoner, eller gå på noen løp for å åpne for andre, understreket Solbakken.

Utrolig statistikk

I klubblaget bøtter 21-åringen inn mål i samme tempo som folk tar seg en kaffekopp. Spissen har på 64 kamper for Borussia Dortmund scoret utrolige 63 mål og bidratt med 23 målgivende.

Det er derfor ikke rart at landslagssjef Solbakken bruker mye tankevirksomhet på hvordan han skal få det beste ut av spissen også med flagget på brystet.

– Jeg føler at jeg kan gjøre en bedre jobb sammen med Ståle og laget for å få ut det beste av spillet mitt, sier Haaland selv.

Norges tropp til de neste kampene Ekspandér faktaboks Per Kristian Bråtveit – Nimes

André Hansen – Rosenborg

Ørjan Nyland – Bournemouth

Kristoffer Vassbakk Ajer – Brentford

Fredrik Bjørkan – Bodø/Glimt

Ruben Gabrielsen – Toulouse

Stian Gregersen – Molde

Andreas Hanche-Olsen – Gent

Marcus Holmgren Pedersen – Feyenoord

Birger Meling – Rennes

Julian Ryerson – Union Berlin

Stefan Strandberg – Salernitana

Fredrik Aursnes - Feyenoord

Patrick Berg – Bodø/Glimt

Mats Møller Dæhli – Nürnberg

Aron Dønnum – Standard Liege

Mohamed Elyounoussi – Southampton

Jens Petter Hauge – Eintracht Frankfurt

Mathias Normann – Rostov

Morten Thorsby – Sampdoria

Martin Ødegaard – Arsenal

Erik Botheim – Bodø/Glimt

Erling Braut Haaland – Borussia Dortmund

Joshua King – Watford

Alexander Sørloth – RB Leipzig

Kristian Thorstvedt - Genk



*Sander Berge – Sheffield United - forfall pga. positiv koronatest

Det har så langt ikke løsnet skikkelig for verken laget eller superspissen under Solbakken.

Under forrige kvalik-samling gikk jærbuen målløs av banen mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro, og på de tre kampene scoret Norge «kun» fire mål, tre av dem mot lilleputten Gibraltar.

VM-kvalifiseringen fortsetter altså med kamper mot Nederland 1. september (hjemme), Latvia 4. september (borte) og Gibraltar 7. september (hjemme).

Gruppa er helt åpen etter at de tre første kampene er spilt. Norsk seier mot Nederland i neste kamp vil gi Solbakken og co et godt utgangspunkt for avansement, til tross for at tøffe bortekamper mot Tyrkia og Nederland gjenstår.

Kampstart mot Nederland 1. september er 20.45.

– Jeg tror de kommer til å ha mye ball, men at vi kommer til å få sjanser. Vi må spille en toppkamp. Vi må forsvare oss godt og tørre å ha ballen. Men jeg tror Nederland kommer til å ha mest ball, sier Haaland om det han tror blir kampbildet.

Sander Berge avga positiv koronatest før landslagssamlingen. Dermed går han glipp av de norske septemberkampene i VM-kvalifiseringen.

Haaland synes det var en kjedelig beskjed å få.

– Det var jævlig synd det at han vær positiv. Det er synd at en fullvaksinert person leverer en positiv test. Det er synd for laget og det er synd for verden, sier spissen.