King har hatt en litt turbulent oppladning til kampen mot Panama. Først sa han til VG at han fortjente mer respekt i Norge, før han fikk svar på tiltale av Olaf Tufte.

Allerede etter fire minutter kom det kampavgjørende målet. Et utspill fra Sten Grytebust gikk over alt og alle, og landet langt inne på Panamas halvdel. Der snappet King opp ballen. Alene med keeper hadde han få problemer, og pirket inn 1–0 via stolpen.

I den påfølgende feiringen tok han fingeren opp til munnen, og sendte en klar beskjed til alle som så på.

Etter kampen ville han ikke svare på spørsmål om den kontroversielle feiringen.

– Ingen kommentar. Jeg har gitt dere nok overskrifter for en uke, sier Joshua King foran et samlet pressekorps etter kampen.

– Hvem er den fingeren rettet mot? Olaf Tufte?

– Olaf hvem? Nei, sa King.

– Det var ingen revansje

Etter forrige ukes kamp mot Island var King skuffet over å måtte starte på benken. Men han vil ikke være med på at dagens kamp var en personlig revansje.

– Nei, dette er et lagspill. Jeg prøver å hjelpe laget til å vinne kamper, og å forbedre meg. Jeg synes ikke det var noen revansje.

Med seieren har Norge vunnet fire strake kamper for første gang siden 2010. Alle kampene mot lag som skal til VM i Russland.

– Det er litt surt at vi slår tre VM-lag, og så skal vi på ferie nå. Vi skulle selvfølgelig gjort jobben før de siste fire kampene, sier King.

Utrolig bom

Første omgang var ellers sjansefattig, men etter hvert tok Panama over oppgjøret. Det resulterte i en stor sjanse da det gjenstod et drøyt kvarter. Etter flere blokkerte skuddforsøk landet ballen i beina til Gabriel Torres, som sendte sitt forsøk like utenfor fra syv meters hold.

Knappe ti minutter senere fikk Ola Kamara alle sjansers mor. Alexander Sørloth fikk ballen på hjørnet av boksen, og sendte et knallhardt innlegg rett i beina til Ola Kamara som bare kunne ekspedere ballen i åpent mål. Men på utrolig vis klarte han å sende ballen over stengene.

Heldigvis for Kamaras nattesøvn ble ikke bommen skjebnesvanger, og kampen ebbet ut i norsk seier.