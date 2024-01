Kritiserer Kristoffersen-trenerens valg: – Ikke akkurat det vi ønsker

– Jeg vet ikke om jeg ville gjort det samme, sier Ola Masdal.

Han er teknikktrener på det norske alpinlandslaget og ble intervjuet underveis i den andre omgangen av dagens slalåmrenn i Wengen.

Kritikken går på måten løypa var satt til finaleomgangen. Norge hadde to nordmenn blant de to beste etter første omgang. Derfor ønsket Masdal seg en rask og enkel løype, for å øke de norske vinnersjansene.

Men Masdal fikk det ikke som han ønsket. Isteden måtte han se sin elev tape seieren med noen få hundredeler.

Diskusjon rundt løypesettingen

Det var Henrik Kristoffersens trener, Jörg Roten, som satte løypa i den andre omgangen. Masdal ønsket en raskere løype, særlig i det nederste partiet. Han begrunner det slik:

– Det blir litt mer avstander. Når vi har nummer en og to, så er det ikke akkurat det vi ønsker. Sporet blir dratt litt og litt mer ut. Når det blir treigt og litt mer sving, så har det mer å si enn i første omgang, da det var litt høyere tempo, sa Masdal.

PALLEN: Atle Lie McGrath, Manuel Feller og Henrik Kristoffersen strekker armene i været på pallen i Wengen. Foto: Alessandro Trovati / AP

Og det var nettopp det nederste partiet som gjorde at McGrath ikke vant. Han ledet etter den første omgangen og hadde 52 hundredeler å gå på til Manuel Feller.

Til siste passering, lå McGrath 29 hundredeler foran Feller. I mål var han ti hundredeler bak. Dermed ble nordmannen, som var tilbake fra korsbåndsskade for to måneder siden, nummer to.

Kristoffersen-pappa uenig

Henrik Kristoffersen har tidligere kritisert den tidligere norske landslagssjefen for løypesettingen. Den gangen var det riktignok en annen norsk trener som satte løypa. Kristoffersen mente løypa gikk rett ned og lurte på hvor kunnskapen var.

Kristoffersens far, Lars Kristoffersen, svarte også på spørsmål om løypa noen minutter senere i dagens Viaplay-sending.

– Jeg tror det holder greit. Det er noen ganger at farten gjør at det blir mer sporete også. Det er litt mer sving enn første omgang, ikke noe sånn ekstremt, men litt mer. Og så er det noen hårnåler som er satt litt «tricky», men ikke noe mer enn det. Det er sånn det bør være, svarte pappa Kristoffersen.

Kristoffersen var nummer to etter den første omgangen. Han tapte 12 hundredeler i den nederste delen og ble til slutt nummer tre, 21 hundredeler bak Feller. Det var hans første pallplass så langt denne sesongen.

– Det er godt kjørt av Henrik, men Feller er i sitt livs form, sa Kjetil André Aamodt på Viaplays sending.