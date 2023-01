Kritikken hagler mot FIS – krevde at utøvere uten armer skulle stake

Først ble VM kastet ut i uvisse og kaos, og nylig fikk Det internasjonale Skiforbundet (FIS) kritikk for å ikke ha ordnet premiepenger til utøverne.

Smertefritt gikk det heller ikke da FIS skulle overføre deres regelverk fra langrennssporten over til paralangrenn. Under sesongens eneste verdenscuprenn, holdt i Vuokatti i Finland, krevde de blant annet at utøverne skulle stake ut fra startområdet.

Problemet er bare at ikke alle utøverne har armer.

– Det var en litt komisk situasjon. Det var pålagt at alle skulle stake ut på sprinten, men hva med de uten staver? Det hadde de ikke tenkt på, smiler landslagsutøver Thomas Oxaal.

På et lagledermøte i Finland ble det merkelige kravet fra FIS en snakkis. Tidligere, da Den internasjonale olympiske komité hadde ansvaret for reglene, brukte de også regelverket til FIS som grunnlag, men gjorde noen viktige spesialtilpasninger for paraidretten.

Den biten hadde ikke FIS fått med seg innledningsvis.

– De ordnet det med en gang, du kan ikke kreve at de uten hender skal stake, sier Oxaal.

Uforstående til kritikken

Utviklingssjef for paralangrenn i FIS, Dimitrije Lazarovski, sier han ikke kjenner til at det ble krevd staking fra samtlige utøvere under verdenscuprennet.

– Jeg var der og arrangementet ble gjennomført i henhold til reglene. Det var noen diskusjoner om implementering av regler, men det var ingen problemer som gjorde at utøverne ikke kunne prestere på vanlig vis, sier han.

FIS-SJEF: Dimitrije Lazarovski.

Lazarovski sier det er vanskelig å akseptere påstander om at FIS har trøblet etter overtakelsen av paralangrenn, og at de har tatt flere grep for å sikre en god utvikling videre.

– Vi vil fortsette jobben med å integrere de to sportene og gjøre paralangrenn til en del av FIS-familien, sier han.

Program for ski-VM for parautøvere Ekspandér faktaboks Lørdag 21. januar: Kl. 10.30: Skiskyting, 7,5 kilometer, sittende. Kl. 12.40: Skiskyting, 7,5 kilometer, stående Kl. 14.30: Skiskyting, 7,5 kilometer synshemmede Søndag 22. januar: Kl. 09.30: Langrenn, 18 kilometer, sittende Kl. 12: Langrenn, 18 kilometer, menn, stående Kl. 14: Langrenn, 18, kilometer kvinner, stående Tirsdag 24. januar: Kl. 12.30: Langrenn, sprint, prolog Kl. 15.35: Langrenn, sprint, finaler Onsdag 25. januar: Kl. 09.30: Skiskyting, 10 kilometer, sittende Kl. 12: Skiskyting, 10 kilometer, stående Kl. 13.50: Skiskyting, 10 kilometer, synshemmede Fredag 27. januar: Kl. 10: Skiskyting, 12,5 kilometer, sittende Kl. 12: Skiskyting, 12,5 kilometer, stående Kl. 14: Skiskyting, 12,5 kilometer, synshemmede Lørdag 28. januar: Kl. 12: Langrenn, 10 kilometer friteknikk, kvinner, stående Kl. 13.30 Langrenn, 10 kilometer friteknikk, menn, stående Kl. 15: Langrenn, 10 kilometer friteknikk, sittende Søndag 29. januar: Kl. 10: Langrenn, blandet stafett, 4 x 2,5 km Kl. 12: Langrenn, åpen stafett, 4 x 2,5 km

Flere problemer med FIS

Underveis i ski-VM for parautøvere i Östersund har det også dukket opp kritikk av løypene. Trygve Toskedal Larsen mente at løypene var for harde, og ekskluderte utøvere med proteser.

Frustrasjonen ble enda større da FIS disket den norske utøveren. De mente at Larsen hadde brukt en ulovlig skøyteteknikk i motbakkene, og hørte ikke etter da 50-åringen forklarte at teknikken var blitt brukt i paralangrenn i alle år og at han ikke kom seg opp bakkene på annet vis.

Larsen har fått en ny sjanse til å få fjernet diskingen, og fredag var han ute i løypene for å spille inn en instruksjonsvideo til FIS som viser hvordan han bruker teknikken.

PROTESE: Trygve Toskedal Larsen har en fem kilo tung protese. Den gjør det vanskeligere for han å klatre opp bratte bakker og kjøre ned de samme bakkene. Foto: Heiko Junge / NTB

– Vi har laget en visuell fremstilling av trampeteknikken som har vært brukt veldig lenge. Det har de ikke oppfattet. Jeg håper det kan hjelpe til å få en forståelse for hva som kreves, sier Anne Ragnhild Kroken, rådgiver i Norges Skiforbund.

– Jeg synes de lager så tøffe løyper her at det blir tøft for de med benskader å hevde seg. De må lage løyper som omfavner alle funksjonsnedsettelser, forteller Toskedal Larsen etter å ha spilt inn videoen som skal lære opp FIS.

Lover forbedring

Assisterende generalsekretær i FIS Niklas Carlsson forteller at de vil jobbe hardt for å gjøre paralangrenn mer attraktivt og trekker flere utøvere til sporten. Han vedgår at det finnes forbedringspotensial.

– Vi kan helt klart gjøre ting bedre, og vi kommer til å se på dette spesifikke tilfellet. Er det noe vi kan lære? Er det noe som kan bli tydeligere? Slik at reglene blir bedre og dialogen med de aktive blir bedre, sier svensken.

Oxaal er i stor grad fornøyd med hvordan VM i Östersund har blitt arrangert. Men er klar på at han forventer mer av FIS fremover.

– Det har vært en overgangssesong på mange måter, som regelverket som de ikke tok med en gang. Det blir bedre og bedre, men vi forventer en høy standard og at vi blir likestilt.