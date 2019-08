– Det er managerens jobb å bestemme hvem som skal ta straffespark. Det var et veldig avgjørende øyeblikk, og manageren kan ikke si «jeg lar det være opp til spillerne». Jeg liker Ole, men det var svak ledelse, sier tidligere stjernespiss Chris Sutton til BBC.

– Noe slikt ville aldri skjedd under Alex Ferguson, legger han til.

Tidligere Manchester United-sjef Alex Ferguson på tribunen under Uniteds bortekamp mot Wolverhampton mandag. Foto: Andrew Yates / Reuters

Ole Gunnar Solskjær forsvarte sin stjernespiller Paul Pogba etter at franskmannen så ut til å overtale Marcus Rashford til å la ham ta straffesparket på stillingen 1–1 mot Wolverhampton mandag.

Rashford scoret på straffe i serieåpningen, men lot Pogba skyte mot Wolverhampton. Wolves-keeper Rui Patrício reddet, og dermed har Pogba misset fire straffespark på et drøyt år.

Og mandagens kamp endte 1–1.

Ifølge statistikkleverandøren Opta er dét dårligst av samtlige i Premier League siden forrige sesong startet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Begge har status som straffeskyttere, og det er opp til dem der og da hvem som skal ta den. Jeg liker det når spillere har selvtillit og føler «dette greier jeg». Paul har scoret mange straffespark for oss, forklarte Solskjær etter kampen.

– Normalt skulle straffesparket gitt oss to ekstra poeng, men denne gang gjorde keeperen en god redning, sa han.

Se straffmissen til Paul Pogba mot Wolverhampton (Bilder med tillatelse fra TV 2 Sport Premium). Du trenger javascript for å se video. Se straffmissen til Paul Pogba mot Wolverhampton (Bilder med tillatelse fra TV 2 Sport Premium).

– Det er en Manchester United-straffe, ingen tombola

Tidligere Manchester United-spiller Gary Neville er en av dem som mener Solskjær viste svak ledelse da det gjaldt som mest.

– Avgjørelsen burde vært tatt i garderoben. Dette var flaut. Det er en Manchester United-straffe, ingen tombola (lotteri, journ.anm.). Det er ikke femåringer som spiller i skolegården, sa Neville til Sky Sport, der han er ekspertkommentator.

– Rashford scoret forrige uke, og han burde tatt straffen. Men det var ingen leder utpå der. Det var noe som ikke stemte.

Gary Neville (t.h.) er nå ekspert for Sky Sports. Her er han sammen med Jamie Carragher under en kamp forrige sesong. Foto: David Klein / Reuters

En av de verste

Straffemissen skjedde i det 68. minutt.

Rashford sier at Pogba sa til ham at han hadde lyst til å ta straffesparket, og at det var greit for ham.

– Paul hadde lyst til å ta den, så enkelt er det. Alle kan misse et straffespark. Han har scoret utallige straffer for oss, så da er det normalt at det kommer en miss, sa Rashford.

– Jeg tok straffe forrige uke, og da var det problemfritt at han fikk skyte denne gangen. Det var synd at han ikke scoret, men det er ikke hans skyld. Vi er et lag, og vi ser fram til neste kamp.

Ifølge Sky Sport har Pogba tatt 11 straffespark for Manchester United i Premier League, men kun scoret på sju av dem. 64 prosent er den sjuende laveste uttelling blant spillere som har tatt minst ti straffespark i den engelske eliteserien.

De eneste med lavere uttelling er Juan Pablo Angel (50), Riyad Mahrez (42), Steed Malbranque (40), Dwight Yorke (40) og Kevin Phillips (39).

Rashford har scoret på fire av fire straffespark.

– Solskjær vil være medmenneskelig

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener dette tydelig viser hvilken filosofi Solskjær ønsker å ha som manager.

– Det er en måte å inkludere spillerne på som jeg tror Solskjær er bevisst på. Han ønsker å være en tydelig leder, men også å spille litt på det medmenneskelige. Derfor lar han spillerne ta del i noen avgjørelser, sier Torp.

Men også han mener Rashford burde tatt straffen.

– Når du har en som er så god på straffer synes jeg det er rart at ikke Rashford tar den. Jeg tenker at det kan være litt feigt lederskap når du ikke ønsker å sette et hierarki. Kanskje i frykt for at han som blir nummer til vil reagere, sier Torp.

United: Rasistiske meldinger mot Pogba

Ifølge Manchester United er det sendt flere rasistiske meldinger til Pogba på sosiale medier etter straffemissen.

– Det vekker avsky hos oss og vi fordømmer det, sier United i en uttalelse, ifølge BBC.

– Klubben har nulltoleranse for rasisme og vil nå jobbe for å identifisere de få som er involvert i dette og reagere mot dem med de sterkeste midlene vi har til rådighet, sier klubben.