Kristoffersens EFTA-svar klart: – Har i prinsippet fått medhold

«Et nasjonalt idrettsforbunds ordning med forhåndskontroll og samtykke for individuelle sponsoravtaler kan utgjøre en restriksjon på en idrettsutøvers tjenestefrihet», står det i dommen.

– Dommen sier at det er markedsrettigheter og virksomhet som ikke kan være pålagt restriksjoner, men at Oslo tingrett må vurdere om forhåndskontroll og samtykke er en restriksjon, sier advokat og ekspert på idrett- og konkurranserett Bjørn Immonen.

Bakgrunnen for konflikten er at Kristoffersen ønsker å plassere logoen til sin private sponsor Red Bull på hjelmen. Det har Norges Skiforbund nektet alpinisten, siden den plassen allerede er solgt til landslagets offisielle sponsor Telenor.

Det mener altså Kristoffersen-leiren er i strid med direktivet om tjenestefrihet innenfor EØS-området – det såkalte tjenestedirektivet, og har saksøkt forbundet.

– Kristoffersen mest grunn til å være fornøyd

EFTA-domstolen skriver videre at idrettsforbundet «kan utøve skjønn» når individuelle sponsoravtaler skal inngås.

– Kristoffersen har i prinsippet fått medhold i sitt utgangspunkt i at det er en ordning som må underlegges EØS-rettslig prøving. Samtidig åpner domstolen for at noen av restriksjonene kan være opp til idretten.

Her konkluderer EFTA-domstolen at et avslag på individuelle sponsoravtaler kan avslås om avslaget er et ledd i et legitimt mål som er begrunnet i allmenne hensyn.

– Avgjørelsen kan ikke leses som en full seier for noen av partene, og begge parter vil nok finne momenter som de vil utvikle videre til hovedforhandlingen, sier Immonen og legger til:

– Alt i alt tror jeg nok Kristoffersen har mest grunn til å være fornøyd. EFTA-domstolen er tydelig på at dette er økonomisk virksomhet, og at restriksjoner ikke kan iverksettes uten videre.

KAN JUBLE: Henrik Kristoffersen har størst grunn til å juble etter at EFTA har gitt sitt svar til Oslo Tingrett, mener advokat Bjørn Immonen. Likevel kan begge parter bygge saken videre ut av dommen. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

Rådet som EFTA-domstolen, organet som avgjør saker som angår tolkning av EØS-regler, nå har gitt Oslo tingrett er ikke er rettslig bindende. Det blir likevel historisk sett lagt særlig vekt på i norske rettsinstanser.

– Men vi har ferske eksempler på at norske domstoler velger å fravike EFTA-domstolens uttalelse. Det skjedde blant annet i en anskaffelsessak i Frostating lagmannsrett høsten 2017, forklarer Immonen.

Vil ikke kommentere svaret

Kristoffersen lader for tiden opp til verdenscupåpning i finske Levi, og ønsker ikke å kommentere EFTA-svaret ovenfor NRK.

Saken er berammet i Oslo tingrett fra 19. til 26. mars, og før den tid har altså tingretten bedt EFTA-domstolen om råd.

Tidligere denne måneden fikk NRK opplyst fra EFTA-domstolen at årsaken til den lange betenkningstiden er at saken er meget omfattende.

FJERNET: Kristoffersen har ment at han, som Aksel Lund Svindal, må få bruke Red Bull-hjelm. Svindal inngikk avtale med Red Bull i 2010, før Telenor sponset alpinlandslagets hjelmer. Denne sesongen må også Svindal fjerne Red Bull fra sin konkurransehjelm. Foto: Marco Trovati / AP

Selve konflikten mellom Kristoffersen og Norges Skiforbund har vart i flere år. Da alpinisten var tjue år signerte han en avtale med energidrikkgiganten.

I november 2016 valgte altså Kristoffersen å saksøke skiforbundet.

– Det er ikke bare, bare å ta ut en stevning, men vi følte at vi ikke ble tatt helt alvorlig, sa Henrik Kristoffersens far, Lars Kristoffersen til NRK den gang.

Måtte unnskylde seg til laget

Siden har det stormet rundt Norges desidert beste slalåmløper.

Måneden som fulgte sto han over verdenscupåpningen i Levi, krevde 15 millioner av forbundet om han ikke fikk kjøre med Red Bull på hjelmen og fikk avslag av Oslo tingrett om en midlertidig tillatelse til å disponere hjelmreklamen.

Kristoffersens konflikt med forbundet gjorde også at han havnet på kant med sine egne lagkamerater.

– Jeg har rett og slett ikke hørt et ord fra noen av de jeg er på verdenscuplag med etter dette. Jeg føler meg ikke dolket i ryggen på noen måte, men jeg føler ikke jeg har så stor støtte fra de jeg faktisk prøver å hjelpe, sa Kristoffersen i hans første intervju etter saksøkingen.

De andre på alpinlandslaget reagerte så sterkt på uttalelsene at Kristoffersen måtte stå skolerett og be om unnskyldning.