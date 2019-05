Kristoffersen vurderer å anke: – Veldig skuffet

Henrik Kristoffersen vant ikke fram i Oslo tingrett i kampen for å få inngå den omdiskuterte Red Bull-avtalen. Retten fritar imidlertid Kristoffersen for å betale sakskostnader. Dommen ble avgitt mandag formiddag.

«I lys av utøvernes muligheter for individuelle avtaler med utstyrsleverandører og muligheten i praksis for godkjenning av avtaler der utøveren selger sitt eget navn, bilde og signatur, anser retten at det er godtgjort at ordningen gir utøverne en rimelig andel av inntektene fra det potensielle marked for sponsoravtaler. Utøvernes samlede muligheter til å drive individuell markedsaktivitet – forutsatt at markedet anser at utøverne har en markedsverdi – fremstår som god», står det å lese i dommen.

Norges skiforbund tar avgjørelsen som en klar seier.

– Oslo tingrett har konkludert med at idrettens regelverk og Norges skiforbunds (NSF) praksis om utøvernes personlige markedsavtaler er fullt ut forenlig med EØS-rettens krav. NSF er derfor frifunnet i søksmålet. NSFs markedsavtaler muliggjør en bred sportslig satsing samtidig som utøverne har gode muligheter for å inngå personlige avtaler. Retten har konstatert at fordelingen av rettigheter mellom landslag og utøver er balansert, sier advokat for Norges Skiforbund, Per Andreas Bjørgan.

Skipresident Erik Røste sier:

– Jeg er glad for at Norges Skiforbund har vunnet saken fullt ut. Dette er en viktig avgjørelse ikke bare for Skiforbundet, men for hele norsk idrett. Dommen gir oss medhold i grunnleggende avklaringer for måten vi finansierer toppidretten på, og legger til rette for rekruttering, barn, ungdom og breddeaktiviteter. Retten slår fast at det er en god balanse mellom forbundets rettigheter og utøvernes muligheter til å inngå personlige avtaler.

– Veldig skuffet

Tingretten konkluderer med at Norges Skiforbund var i sin fulle rett da Kristoffersen ble nektet å inngå avtale med Red Bull. 24-åringen er, ikke overraskende, svært skuffet over rettens avgjørelse.

– Jeg er naturlig nok veldig skuffet over dommen, men har respekt for at retten har kommet til en annen konklusjon enn den vi mener er riktig. Jeg visste at jeg tok fatt på en bratt motbakke i forsøket på å få Oslo tingrett til å endre oppfatning fra forføyningssaken. Nå skal vi sette oss ned og lese dommen grundig, og sammen med advokaten og støttespillere vurdere om den skal ankes inn for lagmannsretten. Jeg kommer helt klart til å vurdere alle muligheter og innfallsvinkler i tiden fremover, sier Kristoffersen.

GULLGUTT: Til tross for at han hadde en turbulent tid utenfor løypa, sikret Henrik Kristoffersen seg gull i storslalåm under VM i Åre. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Denne kampen har ikke vært forgjeves. Saken har satt fokus på oss enkeltutøveres manglende rettigheter, og skiforbundets totale eiendomsrett over utøvernes markedsrettigheter. Jeg setter stor pris på den massive støtten jeg har fått, fra mange utøvere i en rekke idretter, og fra idrettsledere i klubber og lag, som har sagt at jeg har kjempet en batalje på vegne av mange, fortsetter Kristoffersen.

Advokat Odd Stemsrud hos Advokatfirmaet Grette, som fører saken på vegne av Henrik Kristoffersen, uttaler følgende etter å ha skumlest dommen:

KRISTOFFERSENS ADVOKAT: Odd Stemsrud representerer Henrik Kristoffersen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Hvis denne dommen blir stående, er det en svart dag for alle som håpet på økt støtte til breddeidrett og frihet for enkeltutøvere underlagt Norges skiforbund. I dommen har Oslo tingrett ganske oppsiktsvekkende valgt å fravike internasjonal konkurranserett. Noe mer kan jeg ikke si før jeg har lest dommen grundig, sier Stemsrud.

Red Bull eller 15 millioner

Kristoffersen gikk til sak mot forbundet for å få lov til å kjøre med logoen til energidrikkselskapet Red Bull på hjelmen. Han har understreket at han først og fremst ønsket dette for å få tilgang på Red Bulls støtteapparat, noe han mener vil gi ham bedre sjanser til å prestere i den ypperste verdenstoppen.

– Jeg krangler ikke om ting som er uviktige. Jeg krangler bare om ting som kan gjøre meg bedre på ski, sa Kristoffersen til NRK etter verdenscupavslutningen i Andorra.

Kristoffersen ønsket seg subsidiært å få utbetalt 15 millioner kroner for å kunne finansiere en tilsvarende satsing hvis dette ikke var mulig.

Ba EFTA om råd

Den endelige rettssaken har latt vente på seg, blant annet fordi Oslo tingrett ba EFTA-domstolen om råd. Hovedspørsmålet EFTA-domstolen måtte ta stilling til er om skiforbundets Red Bull-nekt er i strid med direktivet om tjenestefrihet innenfor EØS-området – det såkalte tjenestedirektivet.

Da svaret kom i november kunne ingen av partene juble. Uttalelsen fra EFTA sa blant annet at forhåndskontroll på individuelle sponsoravtaler kan utgjøre en restriksjon på en utøvers tjenestefrihet, men også at et idrettsforbund kan gi avslag om det er begrunnet i allmenne hensyn.

Eksperter mente likevel at Kristoffersen hadde mest grunn til å være fornøyd. EFTA-domstolens uttalelser ble sentrale i rettssaken i mars.

– EFTA-domstolen synes å stille et hovedvilkår for lovligheten av skiforbundets rettighetsmodell, og det er at modellen rent faktisk gjennomfører et solidaritetsprinsipp mellom eliteidretten og breddeidretten. Det innebærer at en vesentlig del av skiforbundets markedsinntekter må overføres til breddeidretten for at modellen skal være lovlig, uttalte Kristoffersens advokat, Odd Stemsrud før partene møttes i retten i mars.

Forliksforsøk én

Under den første dagen i rettssaken i mars inviterte Kristoffersen-leiren til forlik, men skiforbundet godtok ikke slalåmsessets krav. De var:

Skiforbundet skulle stille med tilsvarende apparat som Red Bull.

Skiforbundet måtte bruke dobbelt så mye på breddearrangementer som på administrasjon.

Kristoffersen skulle droppe økonomiske krav overfor skiforbundet, også sine egne saksomkostninger, men da skulle disse midlene gå til rekruttering og bredde på klubbnivå.

Forliksforsøk to

Skiforbundets advokat, Per Andreas Bjørgan, avslørte i retten at også forbundet har invitert til et forlik, men det takket Henrik Kristoffersen nei til.

– Det Skiforbundet fremsatte gikk ut på at han fikk muligheten til et fleksibelt og eget tilrettelagt treningsopphold med betydelig økonomisk støtte fra Skiforbundet og en sikkerhet for å få beholde eksisterende Red Bull-avtale frem til og med OL-sesongen. Det er heller ikke akseptert, og derfor står vi her, sa han i tingretten.

Fryktet konsekvenser

Søksmålet kunne få langt større konsekvenser enn at Kristoffersen får kjøre med sin private sponsor på hjelmen.

– Kristoffersen utfordrer den norske landslagsmodellen, har Norges skiforbunds advokat, Per Andreas Bjørgan, uttalt til NRK.

FORBUNDETS ADVOKAT: Per Andreas Bjørgan representerer Norges skiforbund. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

I dagens modell er det forbundet som eier markedsrettighetene som selges til sponsorer. Denne modellen ville kunne rokkes ved om Kristoffersen kom seirende ut av tingrettsduellen.

– Hvis han skulle vinne frem med sitt søksmål vil forbundet miste retten til å selge profilering på landslagsutøvernes hjelm og hodeplagg. Det er nok den mest verdifulle sponsorflaten, har Bjørgan sagt.

– Skummer fløten

Kristoffersen hevdet i retten av det er foreldrene hans, og ikke skiforbundet, som skal ha æren for at han er blitt en av verdens beste alpinister.

– Hva de mener at de har gjort for meg i oppveksten skjønner jeg ikke. Jeg har opplevd det selv, jeg har levd det. Skiforbundet har ikke gjort noen ting. De har skummet fløten på toppen. De har brukt ekstremt lite ressurser på meg i forhold til hva de har fått igjen for det, sa han.

Dette tilbakeviste skipresident Erik Røste under sin forklaring i Oslo tingrett.

– Når det snakkes om at vi skummer fløten av dem som er blitt internasjonale stjerner så synes jeg det er veldig rart. Vi har et mål for øye, og det er å legge til rette for mest mulig aktivitet, sa han.

– Jeg er overrasket over å høre at man er avhengig av Red Bull for å bli en god alpinist. Er det noen som skummer fløten her, så er det Red Bull. De plukker de beste av de beste. De som har gått gradene og har fått hjelpen de har fått.