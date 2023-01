Kristoffersen vant foran Loïc Meillard på andreplass og Lucas Braathen på tredjeplass etter en høydramatisk avslutning på søndagens slalåmrenn.

Til slutt var det Rælingen-mannen som stakk av med seieren 0,20 sekunder foran sveitsiske Meillard og 0,49 foran Braathen.

Han tok dermed sin 30. verdenscupseier, hans andre for sesongen.

Voldsomt snøvær i finaleomgangen

Det skjedde i knalltøffe forhold. Mens det falt noe regn i første omgang, kom det et voldsomt snøvær i den andre. Det overrasket blant annet Braathen.

Braathen endte til slutt på tredjeplass, og kampen om seirene i slalåm fortsetter mellom de to nordmennene.

– Jeg er «superhappy», dette er dritkult. For en renn, liksom. Det var så kamp der ute. Du står på toppen og vet at det er et skikkelig rot du skal ut i. Det er superfett å klare å fullføre to omganger uten feil. Tredjeplass skyldes toppen og bunnen i den omgangen der. Synd, men jeg er veldig fornøyd med innsatsen min i dag, sier Braathen til NRK.

Det var flere utøvere som slet i forholdene, og noen kunne knapt se med snø på brillene.

– Her jeg står nå synes jeg det var dritkult. Det er så kamp der ute, og det føles som jeg kom meg gjennom en slagmark i andreomgangen. For et renn og for et skifte, det er så store kontraster. Jeg startet nesten sist, kom over hengkanten og tenkte «hva er dette, liksom?». Det var en halvmeter ned fra porten til snøen. Jesus Kristus, liksom. Sykt fett å fullføre to omganger og være på pallen igjen, sier bæringen.

Lucas Braathen i aksjon i Wengen. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

– Det var en tøff dag

Atle Lie McGrath endte på 5. plass, samme plassering han hadde i første omgang. Det er han godt fornøyd med i disse forholdene.

– Femteplass er bra. Det var en tøff dag i dag. I første omgang var det regn, så begynte det plutselig å snø til andre. Det å stå igjen som en av de fem siste, det er ikke lett å holde hodet kaldt, sier han til NRK.

Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Også McGrath merket snøen på brillene, men det skulle ikke hindre ham fra å kjøre i mål med grønne tall.

– Det var vanskelig å se, men det går fint. Holder du fokus på kjøringen og løypa, så går det alltid fint. Det var gøy å komme inn til grønne lys, sier 22-åringen fra Bærum.

Kristoffersen, som kanskje er blant dem som er sterkest i tøffe forhold, mener det gikk fint tross snøvær.

– Det var veldig, veldig gropete ned henget, bortsett fra det var det egentlig helt ok, sier han til NRK.

Tok revansje

Søndagens vinner har ikke det beste minnet fra forrige gang det ble kjørt slalåm i Wengen. Den gangen lå han svært godt an til å ta seieren foran Braathen, men hektet med fire porter igjen.

Denne gangen fikk han revansje.

– Jeg måtte bare være smart ned henget. Det var så bratt og gropete at jeg måtte prøve å trykke meg inntil porten. Etter det var det bare å gi full gass. Jeg hørte på toppen at Lucas lå et sekund foran, og da måtte jeg i hvert fall gi litt gass, sier Kristoffersen.

NORSK JUBEL: Både Henrik Kristoffersen og Lucas Braathen havnet på pallen i Wengen. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

21-åringen Alexander Steen Olsen, som var yngstemann i finaleomgangen, gjorde en god prestasjon og ledet lenge rennet i Sveits. Han endte til slutt på en 14. plass og hadde beste tid i andre omgang.

– Jeg er veldig fornøyd, jeg føler jeg utnytter mulighetene mine så bra som mulig i dag. Hvis jeg skulle klatret noe mer måtte jeg kjørt veldig mye fortere, og det er vanskelig, så jeg er veldig fornøyd, sier han til NRK. Les også: Alpinprofil fraktet bort på båre etter stygt fall: – Visste ikke før nå at det var blod i snøen

Krevende forhold

Det var krevende forhold også i første omgang i Wengen. Braathen oppsummerte det slik overfor NRK:

– Det er ikke bra, altså. Men jeg hadde startnummer 1 (i første omgang), så for meg var det helt konge. Men det er litt dødt, den salte snøen gjør at det ikke er noe respons i snøen, sa Braathen.

Lagkamerat McGrath beskrev førsteomgang som «en av de seigeste omgangene han har kjørt i verdenscupen i slalåm».

– På besiktigelsen tenkte jeg at «dette kommer til å gå sakte», og da jeg så Lucas (Braathen) tenkte jeg at «det går ikke bare sakte, det går i sneglefart». Det er en egen kunst å kjøre da, det handler om å stresse så lite som mulig, sa han.

P. S: Timon Haugan og Sebastian Foss-Solevåg var blant de 30 løperne som kjørte ut i førsteomgangen.