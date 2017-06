Kristoffersen utestengt fra Olympiatoppen

– Når Kristoffersen har signert kontrakten med Skiforbundet oppnår han stipendutøverrettigheter, og kan trene med Olympiatoppen, og benytte kompetansen på huset, skriver informasjonssjef Halvor Lea i Olympiatoppen i en tekstmelding til NRK.

NEKTES: Informasjonssjef i Olympiatoppen bekrefter at Henrik Kristoffersen ikke får trene ved Toppidrettsenteret i Oslo. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Lea understreker videre at Kristoffersen akkurat nå ikke har de rettighetene som følger det å være stipendutøver i Olympiatoppen.

Mister test-apparatet

Det betyr altså at Kristoffersen er nektet tilgang til både treningsfasilitetene og det medisinske appararet som er lokalisert ved Sognsvann i Oslo.

Som A-stipendutøver har toppidrettsutøverne tilgang til en rekke ressurser ved Toppidrettssenteret, men Kristoffersen får nå blant annet ikke benytte seg av test- og treningsrommene ved senteret, samt helsetjenester, ernæring og mental trening.

Det norske alpinlandslaget har i mange år brukt Toppidrettssenteret i sitt treningsopplegg.

Olympiatoppens kompetanse er viktig for testing av både styrke og kondisjon.

Kristoffersen var heller ikke til stede da Olympiatoppen åpnet sin splitter nye treningshall denne uka.

PÅ PLASS: Alpinist Aleksander Aamodt Kilde var med på å åpne Olympiatoppens nye treningshall mandag denne uka. (Foto: Geir Owe Fredheim, Norges idrettsforbund.)

Også sportssjef Claus Ryste bekrefter overfor NRK at alpinstjernen så langt ikke får lov til å benytte seg av den fremste kompetansen på trening i Norge.

– Frem til vi er enig om kontrakt for sesongen trener Henrik for seg selv som sagt i intervjuet i går, skriver Ryste i en SMS til NRK.

Trener alene

NRK fortalte onsdag at Henrik Kristoffersen er utestengt fra alle landslagssamlinger og nektes å trene med resten av laget, noe han har vært siden sesongen startet opp 22. mai.

Dette bunner ikke direkte i den mye omtalte sponsorkonflikten Kristoffersen har vært involvert i.

I stedet skal det handle om disiplinære grunner, og at han ikke har signert den omtalte utøverkontrakten.

22-åringen trener alene, og har blant annet lagt ut bilder på Instagram fra treningssenteret Cross Fit i Oslo. Bildene viser en Kristoffersen som trener med tunge vekter.

Verken Henrik eller hans nære støttespiller, pappa Lars Kristoffersen, vil kommentere saken overfor NRK.

Men onsdag skrev Henrik Kristoffersen følgende tekstmelding til NRK.

- Strålende blid og trener som aldri før, skriver han og avslutter meldingen med en knyttneve-emoji.

Jobber for en løsning

Signerer ikke Kristoffersen utøverkontrakten står OL i 2018 i fare for ett av Norges fremste medaljehåp i alpint.

Rælingen-karen må signere kontrakten for å kunne være en del av landslaget – og for å få norsk lisens slik at han kan konkurrere for Norge i OL og verdenscupen til vinteren.

Sportssjefen i alpint, Claus Ryste sier til NRK han ikke ønsker å gå i detaljer om hvorfor Henriksen ikke har signert utøverkontrakten.

Etter det NRK forstår jobbes det nå med flere løsninger for at 22-åringen skal kunne konkurrere til vinteren, selv om han ikke trener med laget.

En av løsningene det jobbes med er at han skal trene alene gjennom sesongen, men likevel konkurrere for Norge.

Etter det NRK erfarer skal dette være en av løsningene som styret i Norges Skiforbund ble informert om i mai i år.