Kristoffersen ut mot arrangør etter thrillerløp: – Jeg skjønner ikke helt østerrikerne

– Hva var det jeg sa? Jeg sa Feller kom til å drite seg ut, sier Kristoffersen til NRK.

– Jeg skjønner ikke helt østerrikerne. De skulle ikke holdt han så lenge på start. Da blir han bare mer og mer nervøs. De skulle bare sluppet han med en gang, slik at han kunne gjøre det samme som han alltid gjør. Men det var ikke noe overraskende at han hektet, sier han videre.

Episoden Kristoffersen sikter til var da Manuel Feller skulle kjøre finaleomgangen som sistemann og forsøke å ta seieren foran hjemmepublikummet i Kitzbühel. Østerrikeren måtte imidlertid smøre seg med tålmodighet og trippet på toppen av bakken lenge.

Det skal ha tatt hele to minutter og ni sekunder fra Braathen kjørte over målstreken til at Feller fikk gyve løs på slalåmløypa i Kitzbühel. Da Feller endelig fikk sette utfor, kjørte han ut etter kort tid. Mowinckel måpte da hun krysset målstreken: – Jeg ble veldig overrasket

– Jeg skjønner det ikke helt

Kristoffersen mener det ville vært annerledes om de holdt igjen for eksempel Braathen.

– Jeg skjønner ikke helt det. Han er østerriker. Han må stå og vente veldig lenge fordi de skal bygge opp spenning. Da kommer nervøsiteten. Hadde det vært Lucas som sto igjen, hadde jeg skjønt det. Da ville østerrikerne gjort han så nervøs som de klarer. Det er ikke sikkert det hadde spilt noen rolle, men det kan være at det hadde vært bedre om de hadde sluppet han med en gang, sier alpinstjerna.

– Blir presset nesten for stort?

– Det kan bli det. Han har kjørt ut en del ganger. Jeg vet ikke. For Lucas og for min egen del vet jeg ikke om det hadde spilt så stor rolle om vi hadde stått og ventet.

NRK har vært i kontakt med arrangøren, som påpeker at ventetiden på toppen skyldtes TV-produksjonen

Braathen kjørte ut som nest sist, men da kjørte alpinistene i raskere intervaller.

– Sånn er det. Hadde jeg ledet hadde de holdt meg igjen også. Jeg føler med Manuel i dag. Herregud, på hjemmebane i verdens største renn og står igjen på toppen, er i form ... Det er vondt, sier Braathen.

– At han ikke står på pallen i dag skal jeg ærlig innrømme at er litt kjipt, sier han videre.

PALLPLASS: Lucas Braathen tok tredjeplassen i Kitzbühel. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det er så fett!

Kristoffersen havnet på femteplass, mye på grunn av en skuffende første omgang.

– Andre omgang var mye bedre enn første omgang, men når du legger igjen 1,1 til Lucas i første omgang ... Jeg vet at Dave Ryding kjørte raskere enn meg i andre omgang, men fortsatt ryker det i første omgang, sier han om egen innsats.

Braathen klarte ikke å følge opp andreplassen fra første omgang, og endte til slutt på tredjeplass i Østerrike. Det er hans tiende pallplass i verdenscupen.

– Det er så fett! Jeg har ikke ord. Det er ikke en 100 prosent andre omgang der, som er synd. Det tar fra meg den helt store dagen. Men den dagen jeg blir sur for å nå pallen i Kitzbühel, da slutter jeg. Da kjører jeg ikke for rette grunner lenger, sier Braathen.

Lucas Braathen inn tredje beste tid Du trenger javascript for å se video.

Det var sveitsiske Daniel Yule som stakk av seieren etter at den østerrikske favoritten Feller kjørte ut som sistemann i finaleomgangen. Yule er den eneste uten norsk pass som har vunnet slalåmdisiplinen denne sesongen.

Braathen, som har vært i storslag denne sesongen, var tydelig skuffet da han krysset målstreken og brølte i frustrasjon.

– Litt overraskende at Lucas ikke kjørte fortere i andre omgang. Men han kjører stabilt og er på pallen, det er bra, sier Kristoffersen.

Nå leder Braathen slalåmcupen med fem poeng ned til sin norske rival.