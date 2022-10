Kristoffersen tydelig preget etter pallplass – hyllet avdød sjef

Nytt Wild-tap – Zuccarello håper bunnen er nådd

Ishockeylaget Minnesota Wild står med kun én seier på de første fem kampene i NHL. Mats Zuccarello ber om at den verste sesongfasen allerede er over.

Minnesota Wild har sluppet inn hele 27 mål så langt i høst. I NHL er det kun Los Angeles Kings som har fått flere baklengs enn Zuccarellos lag hittil i høst.

– Vi har vært for dårlige i egen sone. Vi slipper inn for mye mål. Det jobber vi med hver dag med å forbedre. Det har ikke sittet helt ennå, sier Zuccarello til NTB.

Han er allerede oppe i fire mål og seks assist denne sesongen.

– Vi er ikke fornøyd med starten, men det går opp og ned i en sesong. Så får vi håpe at det her er den verste perioden av sesongen.

Fortsatt er det 77 kamper igjen i grunnspillet, men Zuccarello advarer om at laget ikke har råd til å havne for langt ned på tabellen hvis det skal nå målet om sluttspillplass neste vår.

– Det går fort i den ligaen her, og hvis man taper noen kamper, så er man plutselig langt bak. Så det gjelder å ikke tape for mange. Det er for gode lag til at man kan spille halvveis hockey. Du må gi 100 prosent hele tiden, sier han. (NTB)