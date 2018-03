Kristoffersen tok sin ellevte andreplass: – Sykt bra sesong

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Kristoffersen lå som nummer tre etter første omgang, og kjørte seg opp en plass i andre omgang i Åre. Han endte til slutt 0,23 sekunder bak Hirscher.

– Jeg har tatt store skritt i storslalåm og jeg begynner å nærme meg Hirscher, men det er ikke lett når han kjører som han gjør, sier Henrik Kristoffersen til NRK.

Hirscher har også i år vært suveren i verdenscupen i storslalåm og fikk i målområde delt ut krystallkula som et bevis på at han har vært best.

Det var faktisk Kristoffersens ellevte andreplass denne sesongen.

– For en storslalåmsesong for Hirscher. Jeg skal være «happy» med å bli nummer to. 0,23 sekunder bak er ikke dårlig, sier Kristoffersen etter løpet.

Leif Kristian Nestvold-Haugen lå også godt an etter første omgang, men kom i ubalanse i en port og havnet til slutt på 12. plass etter å ligget på 7. plass etter første omgang.

Kjetil Jansrud kjørte ut i førsteomgangen. Victor Muffat-Jeandet fra Frankrike ble nummer tre.

Artikkelen fortsetter under bildet.

BEST: Hirscher hadde vunnet storslalåmcupen allerede før rennet i Sverige i ettermiddag. Foto: Pontus Lundahl / TT / NTB scanpix

Dårligst nummer fem

Selv om Hirscher er suveren i storslalåm, har Kristoffersen vært på pallen i seks av åtte renn i år, og blitt dårligst nummer fem i årets sesong.

– Jeg synes selv jeg har hatt en sykt god sesong i storslalåm, egentlig. Jeg har ingen dårlige følelser for at jeg har blitt nummer to 10 ganger eller noe sånt. Nå er det bare å kjøre på videre til neste år.

– Har du tatt de stegene du håpet du skulle ta i år?

– Ja, helt klart. Jeg hadde lyst til å vinne et storslalåmrenn i år, men det er ikke så lett, sier Kristoffersen og sikter til Hirscher som foreløpig er i sin egen klasse.

Hirscher tok sin 13. seier denne sesongen. Kun Ingemar Stenmark og Hermann Maier har klart det samme.