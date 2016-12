Henrik Kristoffersen var utilnærmelig i finaleomgangen i Val d'Isere og vant søndagens verdenscuprenn i slalåm på suverent vis.

Det er 22-åringens første verdenscupseier denne sesongen, og hans andre i karrieren i Val d'Isere. Den første kom i desember i fjor.

Kristoffersen var forståelig nok ganske glad og letter etter målgang.

– Det er en utrolig god følelse akkurat nå. Det er det. Det har vært tøft den siste halvannen måneden. At jeg klarer å smelle tilbake på denne måten. Det kunne ikke blitt så veldig mye bedre, sier Kristoffersen med et smil til NRK.

– Han druser alt og alle

Unggutten fra Rælingen lå på 3. plass etter 1. omgang, men kjørte gnistrende og klatret opp til øverste trinn på pallen.

Kristoffersen tok seieren 0,75 foran Marcel Hirscher, mens russiske Alexander Khorosjilov tok 3.-plassen nesten to sekunder (!) bak.

– Jeg føler dette er et steg i riktig retning. Jeg føler likevel ikke at jeg helt 100 prosent på topp riktig ennå, men det var bra i dag, sier Kristoffersen.

NRKs alpinkommentator Andreas Toft synes i hvert fall finaleomgangen som Kristoffersen leverte var ganske så bra.

– Det er magisk! Det er magisk det Henrik leverer her. Han knuser (Marcel) Hirscher med nesten et halvt sekund i omgangstid. Milde måne! Det der er helt ekstremt. Han druser alt og alle her, sier en engasjert Toft.

Henrik nyter nasjonalsangen Du trenger javascript for å se video.

NRKs alpinekspert Lars Elton Myhre følger opp:

– Dette er helt vilt. Han flytter grensen for det vi trodde var mulig i alpint. Vi har jo lurt litt på formen, men jeg vil si at han er bedre enn i fjor. Med tanke på alt det negative fokuset som har vært i forkant, så er jeg dypt imponert. Han hever nivået for rå slalåmkjøring, skryter Myhre.

Kristoffersen: – Bare å gi f

Kristoffersen har hatt en trøblete sesongstart med sviktende resultater og utenomsportslig bråk. Unggutten har innrømmet at konflikten med skiforbundet også har tappet krefter.

Men Kristoffersen slo tilbake med sesongens første pallplass med 3.-plassen på lørdagens storslalåm. Den sikret han seg etter en forrykende finaleomgang, der han kjørte seg opp fra 14. plass.

Etter søndagens seier var Kristoffersen mest opptatt av å se fremover og tenke på seg selv.

– Det er bare å gi f... i hva alle andre måtte si og mener. Jeg stoler på den som er nærmest meg. Så får resten si hva dem vil. Det bryr jeg meg ikke om, sier han.

– Kan ikke forvente seier

Kristoffersen forventer likevel ikke at seirene vil komme på løpende bånd utover vinteren.

– Jeg forventer å kjøre bra på ski. Jeg kan ikke forvente seier i hvert renn. Men så lenge jeg kjører bra på ski, så har jeg i hvert fall muligheten til å være med å kjempe i toppen i slalåm. Med litt mer trening kan jeg forhåpentligvis også gjøre det i storslalåm, sier han.

Jonathan Nordbotten var for øvrig nest beste nordmann i søndagens renn og endte på 25. plass. Han lå på 26. plass etter 1. omgang, men hektet to ganger underveis i finaleomgangen og tapte mye tid.

Leif Kristian Haugen var uheldig og kjørte ut tidlig i sitt finaleløp, etter å ha 21. plass etter 1. omgang.