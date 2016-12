22-åringen fra Rælingen var best i begge omganger, og var totalt 33 hundredeler foran Marcel Hirscher i mål.

Han tok da sin andre strake seier i italienske Madonna di Campiglio. Det har kun to utøvere gjort før ham: Alberto Tomba og Ingemar Stenmark.

– Det er store stjerner. Det er de som har vært best i alpint, så dette er stort, sier Kristoffersen i seiersintervjuet i Italia.

Superduellen mot Hirscher

Nok en gang var Marcel Hirscher mannen å slå. Hirscher leverte et superløp i 2. omgang, men nok en gang var Kristoffersen best av de to.

– Det er to fantastiske atleter, sier NRK-ekspert Kjetil André Aamodt om verdens to beste alpinister.

– Det er mye trening som ligger bak. For Marcel og jeg er det hardt arbeid som lønner seg. Det er deilig å vinne, sier Kristoffersen i seiersintervjuet.

For de øvrige norske gikk det ikke like bra. Sebastian Foss Solevåg var eneste som fulgte Kristoffersen til 2. omgang, og ble til slutt nummer 24.

Jonathan Nordbotten kjørte ut i 1. omgang, mens Leif Kristian Haugen gjorde en stor feil og kvalifiserte seg ikke for finaleomgangen.