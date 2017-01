Kristoffersen på pallen i Zagreb

Italienske Manfred Mölgg (34) var suverent best i Zagreb. Han slo tyske Felix Neureuther med 72 hundredeler. Kristoffersen var 77 hundredeler bak italieneren.

Kristoffersen var nummer seks etter første omgang, men kjørte seg opp. Da Manuel Feller hektet i andre port(!) var pallplassen sikret. Det er Kristoffersens 19. pallplassering i karrieren.

Likevel var han skuffet da han kom i mål. Han la seg på foreløpig andreplass, fem hundredeler bak Neureuther.

– Det er aldri morsomt å se rødt lys. Jeg var litt seig inn i siste henget. Men denne pallplassen tar jeg med glede, sier Kristoffersen.

VIDEO: Henrik Kristoffersen etter pallplassen. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Henrik Kristoffersen etter pallplassen.

– Et unikt slalåmtalent

Selv mener han at seieren glapp på flatene.

– Der taper jeg mye i begge omganger. Det var ikke lett her, men det er ikke det verste jeg har kjørt.

– For å sette det han driver med i perspektiv kan vi melde at bare Gustav Thöni og Ingemar Stenmark har flere seirer før fylte 23 år. Han er bare to bak Thöni, og jeg kan nesten garantere for at kun Stenmark er foran når sesongen er over, sier NRks kommentator Andreas Toft.

Årets to første slalåmrenn endte med seier. Nå er han på pallen for tredje gang på tre forsøk.

– Han er et unikt slalåmtalent. Alberto Tomba har 35 seirer i slalåm, mens Stenmark har 40. Det er de to han skal sikte seg opp mot, sier Kjetil André Aamodt.

Mölgg best i vinden

Det var vanskelige forhold; vinden var kraftig i Zagreb, og det var til tider vanskelig å se portene i den kroatiske hovedstaden. Det gjorde at mange kom seg til finalen fra høyt startnummer, og flere ukjente slalåmnasjoner var representert i finalen. De nådde ikke opp til veteranen Mölgg, som tok en suveren seier.

– Jeg håper ikke han er syv tideler raskere bare på skikjøring. Men grattis til Mölgg. Han kjørte veldig bra, sier Kristoffersen.

Det er kun hans tredje verdenscupseier – i en alder av 34 år.

– Mölgg er en fantastisk kriger. Det er imponerende å ha den tålmodigheten. En vel fortjent seier, sier Kjetil André Aamodt om torsdagens slalåmvinner.

Sebastian-Foss Solevåg og Jonathan Nordbotten leverte svært gode finaleomganger og kjørte seg kraftig oppover på listene. De endte som henholdsvis nummer 11 og 15. Leif-Kristian Haugen kvalifiserte seg ikke for finalen.