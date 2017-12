Kristoffersen på andreplass: – Jaaa, så deilig

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Henrik Kristoffersen lå på niendeplass etter den første omgangen. Han var fornøyd med kjøringen, men mente vinden skulle ha sin del av skylden for at han lå over sekundet bak ledende Stefan Luitz fra Tyskland.

– Det blåste veldig. Det er synd at det er sånn for det utgjør store forskjeller, sa Kristoffersen, som mente Luitz var heldig med forholdene.

Kjørte strålende

Nordmannen lot seg i midlertidig ikke prege av forholdene i den andre omgangen og kjørte strålende ned løypa.

– Jaaa, så deilig, brølte Kristoffersen når han kom ned på sletta.

Han er fornøyd med resultatet, men aller mest glad for han klarte å kjøre så godt teknisk.

– Det er veldig bra å starte sesongen på denne måten. Jeg kjører bra på ski, men jeg skulle vært litt nærmere etter den første omgangen.

KJØRTE SEG OPP: Kristoffersen kjørte seg kraftig opp i den andre omgangen. Foto: Giovanni Auletta / AP

– Han er mer direkte enn de andre

NRK-ekspert Marius Arnesen var imponert over hvor mye nordmannen hevdet seg.

– Han fant koden i den andre omgangen og går så mye mer direkte enn de andre. Han kjører ikke en milimeter ekstra.

Problemet var at Marcel Hirscher som var nummer tre etter den første omgangen kjørte enda fortere.

– Han er så rutinert og vet hva som må til. Han er best i verden, sier Kristoffersen.

Aleksander Aamodt Kilde, Leif Nestvold-Haugen og Bjørnar Neteland var de andre nordmennene som kom med til finaleomgangen. De endte alle et stykke bak.