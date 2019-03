– Det har vore noko anna. Men det er ei ny erfaring, og ei god erfaring sånn sett. Det er noko man kan ta med seg vidare i livet. Eg må alltid prøve å bruke det til noko positivt, seier Henrik Kristoffersen til NRK om konflikten som har blitt bretta ut sal 250 i Oslo tingrett.

LES OGSÅ: Skipresidenten slo tilbake mot Kristoffersen: – Om nokon skummer fløten, så er det Red Bull

24-åringen saksøkte Noregs skiforbund for å få tilgang til å bruke Red Bull-logoen på hjelmen. I tillegg krev han 15 millionar kroner for tapte sponsorinntekter.

– Er sliten

Alpinisten hevdar at pengane betyr ingenting. Det viktigaste er at han vil få tilgang til Red Bulls støtteapparat dersom han vinn fram i retten, som han meiner vil gjere han til ein betre alpinist.

Kristoffersen har ikkje uttalt seg til media i løpet av rettssaka, men innrømmer i sitt første intervju med NRK, at både saka og den lange sesongen har slite på kreftene.

– Det har vore lærerikt og sånn, men sesongen er lang. Eg startar å stå på ski i midten av august, og det går utan pause fram til no.

– Kroppen er «påståeleg». Eg kjente i første omgang at eg gjekk litt for «tight» på portane. Eg tapar mykje så då «graver det litt ned». Det er litt for mykje vilje i forhold den energien som kroppen har akkurat no. Det er ein lang sesong og det byrjar å gå på kreftene laust, seier Kristoffersen som ligg heilt nede på ein 12.-plass etter første omgang i storslalåmen under NM på Hemsedal.

LES OGSÅ: Kristoffersen til angrep på skiforbundet: – De skummer berre fløten på toppen

Rettssaka held fram

Han er over sekundet bak leiar Rasmus Windingstad.

– Går du inn i den salen med same innstilling som i ein konkurranse. Kan du bruke noko av det du har i konkurranse og trening der?

– Det er eit godt spørsmål, det har eg eigentlig ikkje tenkt så mykje over sånn sett. No er det ikkje eg som gjer hovudjobben der, det er det ikkje. Det har eg ikkje reflektert noko særleg over dessverrre, svarar Kristoffersen.

Rettsaken mellom Kristoffersen og skiforbundet held fram måndag. Då skal alpinistens sin advokat Odd Stemsrud ha sitt sluttinnlegg. Tysdag blir rettsaken avslutta med skiforbundets sluttinnlegg.