Kristoffersen om smertene: – Hadde alt vært fint, hadde jeg sagt det

– Det trenger vi ikke å snakke om, svarer Kristoffersen når NRK spør om smertene i leggen.

Det er ned mot 20 minusgrader i de østerrikske alper der Kristoffersen forbereder seg til søndagens slalåm i Kitzbühel. Men 22-åringen har langt verre ting å tenke på enn kuldegrader.

– Ser det på skikjøringen

Sannheten er at symptomene på tretthetsbrudd i leggen kjennes godt, og smertene i år er verre enn de har vært tidligere.

– Det varierer. Forskjellen i år er at begge er vonde, sier Kristoffersen.

– Du ser det på skikjøringen, og spesielt på trening. Og humøret svinger litt mer hvis du blir tom for energi, sier pappa Lars Kristoffersen.

Slalåm-esset har lenge slitt med smerter i den ene leggen, men nå sliter han altså med begge. Den første leggskaden er undersøkt, og Kristoffersen fikk positive svar på MR-undersøkelsen i fjor. De nye smertene er foreløpig ikke undersøkt.

BRRRRRR: Henrik Kristoffersen trente i nesten 20 kuldegrader i Østerrike. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg har ikke planer om det. Jeg gir litt f ... og orker ikke å styre med det. Jeg kan trene når jeg har litt vondt, så går det fint.

Må roe ned treningen

Bak den enorme suksessen ligger det knallhard trening. Siden den første verdenscupseieren for snaue to år siden har arbeidet gitt resultater for 22-åringen fra Rælingen.

Nå må suksessoppskriften endres for å opprettholde suksessen.

– Kanskje nå, siden det er VM, kan jeg ta noen ekstra dager fri når man har muligheten, sier Kristoffersen.

Verdenscuptoeren evner dessuten å se lyst på det.

– I fjor holdt jeg til rennene i Kranjska Gora (andre helgen i mars), og så smalt det. Året før holdt jeg litt kortere, så jeg har blitt bedre, sier 22-åringen til NRK.