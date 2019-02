– Alt som er utenomsportslig blir veldig svart-hvitt fremstilt med syndebukker og helter. Det kan vi ta en annen gang. Akkurat nå er det viktigere med sporten, sier Henrik Kristoffersen i sitt første intervju etter at det ble klart at landslagstrener Stefan Kornberger trakk seg etter en konflikt med det norske slalåmesset.

Han understrekte enda en gang at han først og fremst ønsket å snakke om sportslige ting etter parallellslalåmrennet i Stockholm. Likevel svarte han videre på NRKs spørsmål.

– Ønsket du selv å trene utenfor landslaget?

– For å være helt ærlig, så har ikke jeg vært i så mange samtaler om det. Akkurat nå så har jeg ikke så mye mer å si. Jeg vet ikke så mye mer enn det som har stått i media, sier Kristoffersen.

– Må optimalisere treningen

I rennet røk Kristoffersen ut mot en annen nordmann, Sebastian Foss-Solevåg, allerede i åttedelsfinalen.

De to er pr. dags dato kun lagkamerater i renn. De skal altså ikke trene noe mer sammen denne sesongen. Det bekreftet Norges Skiforbund tidligere tirsdag. Men om Kristoffersen vil ikke si noe om hvem som tok initiativ til en slik løsning.

Henrik Kristoffersen sammen med pappa Lars Kristoffersen under VM i Åre tidligere i februar. Faren har vært en viktig brikke i teamet rundt Kristoffersen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det kan jeg faktisk ikke svare på. Jeg prøver å konsentrere meg om sporten, å stå på ski, så er det andre som tar seg av det. Det viktigste er å optimalisere treningen for alle sammen. Ikke bare for meg, men for alle, sier Kristoffersen.

– Hva vil det ha å si for deg?

– Det gjenstår å se. Jeg har dessverre ikke noe mer å svare. Det var slalåm på søndag, og parallellslalåm i dag. Jeg har prøvd å konsentrere meg om det. Nå må jeg konsentrere meg om super-G-debuten min om noen dager. Det blir uvant og tøft.

Se Kristoffersen og Foss-Solevågs duell her (artikkelen fortsetter):

Kristoffersen ute etter tap mot Foss-Solevåg i åttendelsfinalen Du trenger javascript for å se video.

Påvirket landslagsløperne

Tidligere tirsdag ble det altså klart at Kristoffersen ikke skal trene med landslaget resten av sesongen.

– Med bakgrunn i konflikten og alt som er vært, er det greit for alle parter å ha fokus på treningsarbeidet og gjennomføring av sesongen. Det er den beste løsningen, sa sportssjef i alpint, Claus J. Ryste, til NRK tirsdag formiddag.

Flere av landslagsløperne har gått ut og sagt at konflikten har påvirket dem i forberedelsene til VM. Landslagstrener Stefan Kornberger trakk seg altså på dagen etter en konflikt med Kristoffersen i januar.

– Det er problematisk og synd når vi mister teknikktreneren for hele laget. Han er en bra mann, og det påvirket oss selvsagt inn mot VM i Åre. Da ble det mindre individualisering i oppkjøringen, sa lagkamerat Rasmus Windingstad mandag.