Norges Skiforbund opplyser i en pressemelding at den årelange sponsorkonflikten nå er over.

– Det er en tid for alt, og nå starter vi med blanke ark. Det tærer på å kjempe prinsippkamper helt alene. Nå er det på tide at jeg fjerner de energityvene jeg selv kan påvirke, uttaler Henrik Kristoffersen.

Han tapte rettssaken mot Norges Skiforbund i Oslo tingrett i starten av mai, etter å ha gått til sak for å få reklamere for Red Bull på hjelmen.

Kristoffersen og hans advokater sa at de ville vurdere å anke dommen, men da ankefristen gikk ut torsdag kom i stedet beskjeden om at han har inngått forlik med skiforbundet.

– Svært fornøyd

Alpinisten har signert en ny landslagsavtale, som strekker seg til OL-sesongen 2021/22. Skiforbundet vil legge økonomisk og praktisk til rette for et sportslig tilpasset, individuelt opplegg utenom konkurranser.

I RETTEN: Henrik (t.v.) og Lars Kristoffersen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Jeg er svært fornøyd med at forbundet har imøtekommet mitt ønske om et individuelt tilpasset sportslig regime utenfor rennsesongen, og at Red Bull-avtalen kan videreføres i tre nye år. Dette er optimalt for meg, og langsiktigheten i avtalen er også viktig, sier Kristoffersen i pressemeldingen.

– Skiforbundets tilrettelegging er avgjørende for at jeg skal kunne prestere helt i verdenstoppen i årene som kommer, legger han til.

Han skal fortsatt være en del av alpinlandslaget, men i den nye avtalen aksepteres det at 24-åringen får et eget helse- og treningsopplegg utenfor renn. Det skal styres av far og trener Lars Kristoffersen. Han får også beholde flaskeavtalen med energidrikkprodusenten.

NRK har vært i kontakt med Lars Kristoffersen. Han ønsker ikke å kommentere saken utover det som står i pressemeldingen på nåværende tidspunkt.

Skiforbundet betaler for egen trener

GOD SESONG: Henrik Kristoffersen vant slalåmcupen forrige sesong. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

Norges Skiforbund vil også dekke utgiftene til trener Einar Witterveen, som vil følge Kristoffersen gjennom hele sesongen. De vil også betale for en ekstra person i seks måneder fra 1. september.

– Norges Skiforbund ønsker å bruke ressursene på aktivitet og en god sportslig satsing. Derfor er vi glade for at vi er enige om en løsning som gjør at fokuset nå kan rettes mot best mulige resultater i alpinbakken, sier sportssjef i alpint, Claus Johan Ryste i pressemeldingen.

– Jeg kjenner nå en enorm motivasjon når jeg kun kan fokusere på sportslig fremgang denne sesongen, sier Henrik Kristoffersen, som understreker at han gleder seg til å samarbeide med landslaget nye sjef, Steve Skavik, og hans nykomponerte team av trenere og støtteapparat.