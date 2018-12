Kristoffersen og Hirscher kjørte ut i prestisjerenn: – Begge to gjør en kjempefeil

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Så er han ute! Brutalt. Denne uken her, med Alta Badia, Saalbach og Madonna di Campiglio, sistnevnte en bakke han stortrives i, det har vært en nedtur. Hvor begynner man da, sa NRKs kommentator Thomas Lerdahl da Kristoffersen kjørte ut.

Kristoffersen var nummer to etter 1. omgang i Madonna di Campiglio, bare 14 hundredeler bak Hirscher, men kjørte ut da han hektet i den andre porten i 2. omgang.

Minuttet senere gjorde Hirscher samme feil som Kristoffersen, bare to porter senere enn nordmannen.

– Så gjør han det også! Begge to gjør en kjempefeil. De to fremste utøverne i disiplinen bommer når det gjelder i denne bakken. Det vil si at det er Daniel Yule som vinner dagens konkurranse foran Marco Schwarz og Michael Matt, kommenterte Lerdahl sjokkert.

Sist Kristoffersen og Hirscher kjørte ut i samme renn var under OL-slalåmen i Pyeongchang. Da kjørte Hirscher ut i 1. omgang, mens Kristoffersen kjørte ut i 2. omgang.

Har dominert i slalåm

Det er Kristoffersen og Hirscher det har handlet om i det prestisjetunge rennet i Italia de siste årene, som det har vært i de fleste slalåmrenn ellers.

Kristoffersen vant under flomlysene i 2015 og 2016, og er sammen med legendene Alberto Tomba og Ingemar Stenmark den eneste som har vunnet der to sesonger på rad.

I fjor var det Hirscher som vant.

– Hvis du tenker på hvor mange ganger de guttene har levert, så var det nesten på tide. Det er så lite som skal til for at man gjør en feil, sier NRKs alpinekspert Kjetil André Aamodt om marginene.

Én nordmann til 2. omgang

Som vanlig var det langt mindre som skilte de 30 beste enn det pleier å være i slalåm. Det innebar at Kristoffersen var eneste nordmann som kom seg til 2. omgang.

Av de øvrige norske var Sebastian Foss Solevåg nærmest en plass i 2. omgang. Han kjørte inn 1,86 sekunder bak Hirscher. Den magiske grensen var på 1,7 sekunder.

Aamodt tror at de to som lå som nummer 1 og 2 etter 1. omgang lot seg påvirke av at det var jevnt.

– Guttene skjønte at det var et veldig tett løp med små tidsdifferanser og at de var nødt til å kjøre helt på grensen.

Dermed vant sveitsiske Daniel Yule i Madonna di Campiglio, 34 hundredeler foran Marco Schwarz og et halvt sekund foran Michael Matt, begge fra Østerrike.