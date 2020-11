Kristoffersen med knepent finaletap

Alle de norske hopperne gikk videre

Alle de norske hopperne gikk videre til morgendagens renn, etter en lite spenstig kvalifisering.



Halvor Egner Granerud ble beste norske og havnet på tredjeplass i kvalifiseringen, bak tyske Karl Geiger og polske Dawid Kubacki.



Øvrig norske: Johann André Forfang ble nummer 15, Sander Vossan Eriksen nummer 24, Anders Håre nummer 30, Marius Lindvik nummer 38, Robert Johansson nummer 43 og Daniel-André Tande ble nummer 48 av de 50 som kvalifiserte seg.



Det var i en liten periode knyttet spenning rundt Daniel-André Tande som var avhengig av at andre hoppet dårligere. Han kom seg videre han også, men freste etter at han hadde hoppet.



– Nei, det er faktisk noe av det latterligste jeg har vært med på. Så lav fart med så mye bakvind over kulen. Det blir rett og slett for dumt, sa Tande til NRK, etter et skuffende hopp.