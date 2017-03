Artikkelen oppdateres!

– Jeg fikk beskjed etter løpet om at jeg kjørte veldig fort. Det er jævlig surt, men sånn er det. Jeg prøver alt jeg har. Det ble en litt frustrerende slutt på sesongen, sier Kristoffersen til NRK.

Slalåmspesialisten lå på en 5. plass etter den første omgangen – og hadde pallen i sikte da han satte utfor i den andre omgangen.

FORNØYD: Henrik Kristoffersen kjørte ut med sier han er fornøyd med prestasjonene i vinter. Foto: Nathan Bilow / AP

Men Kristoffersen bommet fullstendig på en av portene tidlig i løypa og tapte naturligvis mange sekunder.

Dette var tredje gang Kristoffersen kjørte ut i et slalåmrenn denne sesongen. Han kjørte også ut i Kranjska Gora nylig.

– Dette her er krise og det er sjelden kost å se Kristoffersen gjøre sånne feil så mange ganger, utbrøt NRK-kommentator Andreas Toft.

Myhrer vant

Kristoffersen trasket oppover den stupbratte bakken til porten der han gjorde tabben og fullførte omgangen.

Den norske stjernen havnet til slutt på en sisteplass – hele syv sekunder bak svenske André Myhrer som tok en meget sterk seier.

Felix Neureuther ble nummer to, mens Michael Matt kom på tredjeplass.

Muligheten til en andreplass i totalcupen ble også ødelagt da Kristoffersen kjørte ut. I stedet går Kjetil Jansrud opp på plassen bak overlegne Marcel Hirscher.

VANT: Svenske André Myhrer gikk til topps i slalåmrennet. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Fornøyd med sesongen

Til tross for en frustrerende sesongavslutning, kan Kristoffersen se tilbake på en fin vinter med fem slalåmseire.

– Det har vært veldig bra i slalåm. Jeg har vist at jeg kjører fort på ski, sier han og legger til:

– Det er lenge siden jeg har kjørt ut i tre renn. Men herlighet – jeg har vunnet fem av rennene jeg har kommet meg gjennom.

NRK-ekspert Kjetil André Aamodt mener nordmannen bør være fornøyd med sesongens prestasjoner.

– Du verden for en sesong han har hatt. Fem seirer! Vi må ta av oss hatten for prestasjonene til Henrik de to siste årene, utbrøt Aamodt da Kristoffersen kjørte ned mot mål.

Sebastian Foss-Solevåg ble beste nordmann på en 13. plass. Han var 0.96 sekunder etter Myhrer.

– Jeg måtte bite tennene skikkelig sammen fra start og kjempe meg i mål. Det var veldig varmt med tørr luft og tungt å kjøre, sier Solevåg til NRK.