Kristoffersen-leiren hevder de ble lovet Red Bull-ja

– Jeg krangler ikke om ting som er uviktige. Jeg krangler bare om ting som kan gjøre meg bedre på ski, sa Kristoffersen til NRK etter verdenscupavslutningen i Andorra.

Bare dager etter at Kristoffersen sto på ski for Norge møter han skiforbundet i retten tirsdag. Seks dager er satt av for å løse konflikten som har pågått i nesten fem år.

Sakens kjerne handler om Kristoffersen skal få bruke sin private sponsor, energidrikkselskapet Red Bull, på hjelmen, eller om han må bruke landslagets hjelmsponsor Telenor.

Tilbake i 2016 stevnet Kristoffersen skiforbundet, samme år fikk han avslag i Oslo tingrett om å bruke Red Bull-hjelmen midlertidig. I Tingretten den gang hevdet Kristoffersen-leiren at tidligere leder av alpinkomiteen Elling Breivik hadde antydet at det nærmet seg en løsning på Kristoffersens ønske om å bruke Red Bull-logoen på hjelmen.

– Elling Breivik sa at det så lovende ut, og han ga grønt lys for å forhandle med Red Bull. Etter to år uten å nå fram, hadde jeg i utgangspunktet ikke trodd det ville være mulig å få til en slik avtale. Derfor var det gledelig å få den beskjeden, sa Kristoffersen far og manager Lars Kristoffersen ifølge Romerikes Blad i 2016.

AVGIR FORKLARING: Henrik Kristoffersen far og manager Lars Kristoffersen vil vitne på torsdag. Der skal han blant annet belyse forhandlingene med Red Bull og Telenor i 2016. Her sammen med Kristoffersens advokat Odd Stemsrud. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Beskrivelsen er ikke riktig

To og et halvt år senere møtes Kristoffersen og skiforbundet altså igjen i retten. Nok en gang dukker navnet til den tidligere lederen av alpinkomiteen i skiforbundet opp. Nå med en enda klarere ordlyd.

I sluttinnlegget fra Kristoffersen advokat Odd Stemsrud hevdes det at Breivik skal ha gitt Henrik Kristoffersen beskjed om at en Red Bull-avtale var klar:

«I mars 2016 uttrykte NSF at en avtale om hjelm/hodeplagg med Red Bull ville bli godkjent. Et forslag til avtale kom på plass med et tak på +/- EUR 400.000,- noe som ville muliggjøre en årlig godtgjørelse til NSF på +/- kr 2.000.000,-. NSF/v alpinkomiteen (daværende alpinsjef Breivik) ga beskjed til Kristoffersen under NM på Oppdal 1.–3. april 2016 at en avtale var klar. NSF gikk i etterkant fra sin muntlige avtale med Kristoffersen.»

Ifølge norsk avtalerett er muntlige avtaler juridisk bindende. Når Breivik får presentert opplysningene av NRK kjenner han seg ikke igjen.

UENIG: Tidligere leder av alpinkomiteen Elling Breivik mener at beskrivelsen av hendelsesforløpet til Kristoffersen-leiren ikke er riktig. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

«Beskrivelsen over er ikke riktig. I min tid som leder av alpinkomiteen ble jeg aldri forelagt et avtaleforslag til behandling i komité og skistyret. Jeg var leder frem til mai 2016, og har siden ikke hatt befatning med dette», skriver Breivik i en SMS til NRK, og legger til at han ikke har ytterligere kommentarer.

Også skiforbundet stiller seg uforstående til at en muntlig avtale skal ha funnet sted.

«Det har etter vårt syn aldri foreligget noen slik avtale mellom NSF og Kristoffersen», skriver skiforbundets advokat Per Andreas Bjørgan i en mail til NRK.

Kristoffersens advokat Odd Stemsrud svarer til NRK at bevisføringen vil finne sted i retten.

Elling Breivik er ikke blant de ti personene som vitner i rettssaken.

Disse skal vitne i Kristoffersen-saken Ekspandér faktaboks Henrik Kristoffersen (partsforklaring) 24-åringen er saksøker, og vil avgi sin forklaring på dag 2 av rettsaken onsdag. Ingrid B. Berg (partsavhør) Generalsekretær i Norges Skiforbund. Vil avgi sin forklaring på dag 3 av rettsaken torsdag. Lars Kristoffersen Henrik Kristoffersens far og manager. Vil avgi sin forklaring på dag 3 av rettsaken torsdag hvor han blant annet vil belyse forandlingene med Red Bull og Telenor i 2016. Stein Opsal Tidligere generalsekretær i Norges Skiforbund. Trond Olsen Sjef for Norges Skiforbunds alpinkomité 2016-2017. Tok over etter Elling Breivik i mai 2016. Trakk seg fra sin stilling ni måneder senere etter interne uenigheter. Claus Ryste Sportssjef for alpint i Norges Skiforbund. Gunhild Dugstad Leder av landslagsutvalget og tidligere medlem av skistyret. Erik Røste President for Norges Skiforbund og styremedlem i FIS. Sverre Seeberg Tidligere president i Norges Skiforbund og tidligere styremedlem i FIS. Petter Svendsen Sponsorsjef i Telenor Norge.

Frykter for landslagsmodellen

Men søksmålet kan få langt større konsekvenser enn at Kristoffersen får kjøre med sin private sponsor på hjelmen.

– Kristoffersen utfordrer den norske landslagsmodellen, sier Bjørgan til NRK.

I dagens modell er det forbundet som eier markedsrettighetene som selges til sponsorer. Denne modellen vil kunne rokkes ved om Kristoffersen vinner frem i retten den neste uken.

– Hvis han skulle vinne frem med sitt søksmål vil forbundet miste retten til å selge profilering på landslagsutøvernes hjelm og hodeplagg. Det er nok den mest verdifulle sponsorflaten, utdyper Bjørgan.

GRÅSONE? Under VM i tidligere i år stilte Kristoffersen med Red Bull-hette utenpå forbundets Telenor-caps. Foto: Skjermdump / NRK

Kristoffersens advokat Odd Stemsrud sier at saken kun handler om én ting: At Henrik Kristoffersen skal få tilgang til Red Bulls støtteapparat, og kunne konkurrere på lik linje med sine hovedkonkurrenter.

– Henrik vil vinne renn og beklager at skiforbundet hindrer ham i å få tilgang på et støtteapparat av samme omfang og kvalitet som det hans hovedkonkurrenter har.

Tilgang på Red Bulls støtteapparat innebærer blant annet spesialtilpasset reiseopplegg, noe som betyr mer tid til restitusjon og konkurranseforberedelser.

Rettssaken er bare en av flere konflikter Henrik Kristoffersen har vært innblandet i siden han slå gjennom for fullt. Også denne sesongen har det oppstått kontroverser.

To dager etter at han tok VM-gull i storslalåm sprakk nyheten om at teknikktrener Stefan Kornberger trakk seg fra landslaget som følge av en konflikt med Kristoffersen. Like etterpå ble det kjent at den nybakte verdensmesteren ikke ville trene med landslaget resten av sesongen.

KAN FÅ STORE KONSEKVENSER: Skiforbundets advokat Per Andreas Bjørgan mener at Kristoffersen-saken vil kunne rokke ved hele den norske landslagsmodellen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kristoffersen avgir sin partsforklaring onsdag. Allerede til helgen står han på startstreken når NM i alpint starter i Hemsedal.

– Det blir en annerledes oppladning til NM for meg enn for de andre, innrømmer han.

EFTA-svar vil bli sentralt

Den endelige rettssaken har latt vente på seg, blant annet fordi Oslo tingrett ba EFTA-domstolen om råd. Hovedspørsmålet EFTA-domstolen måtte ta stilling til er om skiforbundets Red Bull-nekt er i strid med direktivet om tjenestefrihet innenfor EØS-området – det såkalte tjenestedirektivet.

Da svaret kom i november kunne ingen av partene juble. Uttalelsen fra EFTA sa blant annet at forhåndskontroll på individuelle sponsoravtaler kan utgjøre en restriksjon på en utøvers tjenestefrihet, men også at et idrettsforbund kan gi avslag om det er begrunnet i allmenne hensyn.

KONFLIKTENS KJERNE: Det er sponsorplassen på hjelmen som har skapt konflikt mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund i flere år. Foto: EZRA SHAW / AFP

Eksperter mente likevel at Kristoffersen hadde mest grunn til å være fornøyd. EFTA-domstolens uttalelser vil bli sentrale i rettssaken, varsler Kristoffersens advokat.

– EFTA-domstolen synes å stille et hovedvilkår for lovligheten av skiforbundets rettighetsmodell, og det er at modellen rent faktisk gjennomfører et solidaritetsprinsipp mellom eliteidretten og breddeidretten. Det innebærer at en vesentlig del av skiforbundets markedsinntekter må overføres til breddeidretten for at modellen skal være lovlig., sier Stemsrud.

Dette prinsippet mener han at skiforbundet ikke oppfyller.

– Skiforbundets eget regelverk og skiforbundets regnskaper viser at det vesentlige av skiforbundets markedsinntekter imidlertid ikke går til breddeidrett. Det såkalte solidaritetsprinsippet vil være et sentralt punkt i rettssaken.