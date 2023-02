Fredag er det duket for en superduell i franske Courchevel når Henrik Kristoffersen skal forsøke å kjøre raskere enn alpinfenomenet Marco Odermatt i storslalåm.

Kristoffersen har allerede ett VM-gull i disiplinen fra 2019, men denne sesongen står han opp mot en suveren sveitser. Odermatt leder både verdenscupen sammenlagt og storslalåmcupen. Det gjør at han er en av de store favorittene fredag.

Likevel tror Kristoffersen han har noen ess i ermet som kanskje kan bikke seieren i hans favør.

– Vi kjører på et helt nytt skimerke og gjør forbedringer gjennom hele sesongen nå. Det kan se ut som at vi har noe nytt for fredagen som kan fungere veldig bra. I alpint har du ingen garanti uansett, men det kan funke veldig bra, sier nordmannen til NRK, uten å utdype hva som blir justert i skioppsettet.

Sammenlignes med tidligere superduell

Det er nettopp Kristoffersen som ligger bak Odermatt i storslalåmcupen, men han har fortsatt til gode å være best i et storslalåmrenn denne sesongen.

Den sveitsiske konkurrenten har stått på toppen av pallen fire ganger i disiplinen i samme periode.

– Men det viktigste når det gjelder Marco: Du må bare fortsette å sette press på ham. Du må presse ham helt til han gjør feil, rett og slett. Det er akkurat det samme som Marcel Hirscher gjorde med Ted Ligety i storslalåm, påpeker Kristoffersen.

SUPERDUELL: Her gratulerer Marcel Hirscher (til høyre) sin konkurrent Ted Ligety for en verdenscupseier i St. Moritz i 2014. Foto: MICHAELA REHLE / Reuters

Han sikter trolig til perioden fra 2014 til 2015, der Hirscher og Ligety var de to som kjempet om topplasseringene. I 2014 var sistnevnte sterkest, mens Hirscher slo tilbake i 2015 og dominerte disiplinen i en årrekke.

– Ligety var også dominerende i halvannen til to sesonger, og Hirscher fortsatte å putte press, press, press på ham, og til slutt gjorde han feil. Da har vi muligheten til å ta ham. Vi må fokusere på oss selv, kjøre så fort vi kan og så må vi bare fortsette å presse ham – rett og slett, mener 28-åringen.

Kilde jakter Odermatt-revansj

Odermatt tok sitt første VM-gull i utfor i Courchevel da han slo knockout på konkurrentene, inkludert Aleksander Aamodt Kilde. Sistnevnte stiller også opp i storslalåm fredag, men denne gangen må man kunne si at han ikke er favoritt til å ta gullet.

Selv om sjansene ikke er altfor store, håper også han å ta seg forbi Odermatt.

– Ja, en liten revansje der, smiler Kilde.

SLO KILDE: Marco Odermatt ble for sterk for Aleksander Aamodt Kilde i utforrennet i Courchevel. Foto: Lise Åserud / NTB

– Han (Odermatt) har jo vært nummer to i utfor, da. Jeg har vel ikke akkurat vært nummer to den siste tiden i storslalåm, men alt kan skje. Det er VM og alle muligheter er der. Selv om jeg ikke skal legge altfor høye forventninger for min egen del, så kommer jeg til å gjøre det jeg kan for å klinke til.

Én ting har endret seg for Kristoffersen

De fleste ser nok likevel på Kristoffersen som Norges største gullhåp på fredag.

Til tross for at han har VM-gull, OL-medaljer og drøss av verdenscupseire, er han fortsatt en sulten alpinist, forsikrer han.

GULLGUTT: Henrik Kristoffersen tok VM-gull i storslalåm i Åre i 2019. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Det er imidlertid én ting som 28-åringen fra Rælingen mener har forandret seg med årene.

– Jeg begynner nok å få større ro nå. Jeg har tenkt litt på det i det siste, at sulten og iveren for å være best er alltid like stor som før. Men om jeg hadde sluttet i dag, så har jeg hatt en fantastisk karriere. Jeg har oppnådd ting som mange bare kan drømme om, sier Kristoffersen og fortsetter:

– Det er ikke dermed sagt at jeg ikke vil vinne flere renn, men det gir en ro. Når du først står på start og trener, så er iveren til å vinne like stor som den alltid har vært. Kanskje de øyeblikkene hvor man skal slappe av, så er det lettere å holde roen. Når det er styr med media og slike ting, så er roen større enn før.

