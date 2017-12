Kristoffersen bak Marcel Hirscher igjen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det var nemlig i denne bakken Hirscher nesten fikk en drone i hodet på dagen for to år siden.

Østerrikeren tenkte nok lite på det, da han kjørte strålende ned den italienske løypa. Etter den første omgangen var han 0,23 sekunder foran russiske Aleksandr Khorosjilov og enda lengre foran en viss nordmann.

I finaleomgangen kjørte han suverent, selv med en stor feil så vant han.

– Det er bare Hirscher som kan vinne etter å nesten ha stoppet i løypa slik han gjorde der, sier NRK-kommentator Thomas Lerdahl.

Hirscher vant med feil

God bakke for Kristoffersen

Kristoffersen har hatt et par skonummer for små i forhold til Hirscher i det siste. I denne italienske bakken hadde han i midlertidig en god historie med seier på de to siste rennene.

Nordmannen fikk en grei start og hadde godt tempo i starten, men etter svak kjøring i mellompartiet endte han nesten halvsekundet bak tet etter den første omgangen.

I finaleomgangen kjørte Kristoffersen bra, men det holdt ikke mot Hirscher.

– Han danser på skiene, sa NRK-ekspert Kjetil André Aamodt, da Kristoffersen kjørte ned løypa.

Kristoffersen på pallen igjen

Flere nordmenn i pallkampen

Det var fem startende nordmenn i slalåmrennet, og selv om det var Kristoffersen det var stilt størst forventninger til, var også en annen nordmann med i pallkampen.

Sebastian Foss Solevåg (26) kjørte som en av de raskeste på slutten av løypa i den første omgangen, han lå på åttendeplass, 0,49 sekunder bak Hirscher, og bare 0,10 sekunder bak Kristoffersen.

I den andre omgangen klarte han klarte han ikke å avansere, og ble derfor stående med sin åttendeplass.

– Han viser fin fremgang fra fjoråret, sier NRK-ekspert Kjetil André Aamodt.

Timon Haugan og Leif Nestvold-Haugen var de to andre nordmennene som klarte å kvalifisere seg til finaleomgangen, de endte et stykke bak til slutt.