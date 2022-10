– Jeg er forberedt på reaksjoner, og det aksepterer jeg. Det er sånn det er. Folk er glødende engasjerte, sier Kristoffer Løkberg til NRK.

I en VG-artikkel i mars 2021 var Løkberg klar på at han støttet et norsk nei til Qatar-VM.

Han stilte spørsmålet «om man skal spille et VM i Qatar, hvor stort hadde det vært og hvor stolt hadde man egentlig vært?».

Han stiller seg fortsatt disse spørsmålene, forteller han.

– Jeg tok mange telefoner til de rundt meg for å høre hva de tenkte om at jeg skulle ta på meg en sånn rolle. Jeg har diskutert med folk jeg kjenner og som kjenner meg, og landet på at det for min del er bedre å være med på å påvirke og informere enn å boikotte, mener han.

– Men la det være klart: Jeg har stor respekt for dem som velger å boikotte. Det er viktig for meg å si at vi er på lag - det er bare veien til målet som er annerledes.

Det er en knapp måned igjen til tidenes mest omdiskuterte og kontroversielle fotball-VM sparkes i gang. Qatar, som aldri har kvalifisert seg til et VM, ble i 2010 tildelt mesterskapet.

Siden har det gjentatte ganger blitt dokumentert alvorlige menneskerettighetsbrudd, manglende ytringsfrihet og pressefrihet.

– Jeg skulle gjerne sett at min mesterskapsdebut heller kom i forbindelse med EM i Tyskland i 2024. Men jeg gleder meg, og står inne for det valget jeg har tatt og både forstår og respekterer de som er uenige. For det er det lov å være, understreker han.

Løkberg blir en del av NRKs VM-lag sammen med blant andre tidligere landslagstrener Åge Hareide og Heia Fotball-programleder Tete Lidbom.

Sparret med kjente

Debatten om en boikott av Qatar-VM er like aktuell nå, en måned før mesterskapet, som etter tildelingen i 2010 eller da norsk fotball stemte for nei til norsk boikott av Qatar-VM i fjor sommer.

Alt dette gjør at Løkberg går til sin nye rolle med blandede følelser.

– Jeg vet at mange blir skeptiske og negative når man hører «Qatar-VM». Og det blir man jo selv også. Jeg tenkte tidlig at jeg hadde to valg: Å stå sammen med dem som mener boikott er det beste virkemiddelet for å vise sin misnøye, eller benytte muligheten til å ha påvirkningskraft, og være med på at dekningen blir så balansert som mulig, sier Viking-spilleren, og understreker:

– Jeg vil få frem skyggesidene - og samtidig gi utøverne den oppmerksomheten de fortjener.

Vil være til nytte

Løkberg mener det går fint an å se på VM i Qatar med god samvittighet og samtidig ta et tydelig standpunkt mot sportsvasking.

Nettopp det er én av grunnene til at han ikke lenger ønsker å boikotte.

– Det er vanskelig, men personlig klarer jeg å skille det fotballfaglige fra alt det Qatar står for, alle bruddene på grunnleggende menneskerettigheter og hvordan de vil benytte denne muligheten til å fremstå som en stor, sterk og flott nasjon, sier han, og legger til:

– Jeg har reflektert en del rundt boikott, og jeg spurte meg selv: Om jeg sitter hjemme på sofaen en kald desemberkveld og det foregår en kvartfinale mellom to gode fotballnasjoner, er jeg sterk nok til å ikke skru på TV-en for å se på? Jeg er usikker på det. Såpass ærlig må jeg være. Jeg tror stemmen min er mer til nytte om jeg er en del av et lag som prøver å påvirke både før, under og etter mesterskapet enn om jeg bare hadde skrudd av TV-en og ikke sett på.

30-åringen har en oppfordring til dem som har planlagt å boikotte det kommende mesterskapet i Qatar:

– Ikke angrip dem som er med å dekke det. De sitter med de samme følelsene og tankene som de som velger å boikotte. Det blir en avsporing, og vi mister fokuset på det viktige: At sportsvaskingen Qatar driver med ikke får fotfeste, og at alle er klar over bakteppet til mesterskapet.

VM i Qatar varer fra 20. november til 18. desember og sendes på NRK og TV 2. Åpningskampen 20. november mellom vertsnasjonen Qatar og Ecuador sendes på TV 2 Direkte og TV 2 Play, mens VM-finalen sendes på NRK 1 og NRK TV 18. desember.