Kristoff vant i Tyskland – sesongens femte seier

Alexander Kristoff var raskest i spurten og tok seieren på den andre etappen av Tyskland rundt fredag.

Avslutningen i Tyskland passet Kristoff godt, med flere korte og ikke altfor bratte stigninger mot slutten. Den siste stigningen var 5 kilometer før mållinjen.

– Det var en hard finale. Det smaker ekstra godt når du tenker at det egentlig er over med to kilometer igjen, sa Kristoff til arrangøren.

Kristoff gikk tidligere i august til topps i endagsrittet Circuit Franco-Belge og slo igjen til i Tyskland fredag. Det var sesongens femte seier for nordmannen.

Kristoff har en god statistikk fra Tyskland rundt. Sist sesong vant han to etapper. (NTB)