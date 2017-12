– Jeg er bekymret for norsk sykkelsports fremtid, sier Ørn til NRK.

Alexander Kristoffs mangeårige trener reagerer sterkt på de røde tallene etter VM-festen i Bergen tidligere i høst.

Torsdag ble det kjent at arrangøren håper kronerulling og Vipps-aksjon skal rette opp noe av underskuddet på 55 millioner.

– Og dette er ikke det eneste tilfellet med negativ drift av et arrangement. Vi hadde jo det samme i forbindelse med VM på Hafjell, påpeker Ørn.

Topp og bredde

Sykkeltreneren frykter underskuddene nå skal føre til begrensede midler til satsingen på både topp og bredde i Norges Cykleforbund.

– Jeg er bekymret for driften av forbundet sentralt og forutsetningene for å drive sportslig. Det kan bli en utfordring. Det er nødvendig å ha ressurser tilgjengelig for både bredde og toppen i sykkelsporten.

– Med manglende midler vil man ikke kunne gjennomføre det som var bakgrunnen for at vi tidligere har hatt suksess. Det er viktig å ha midler til disposisjon for å utvikle seg videre fra det nivået vi er på i dag, fortsetter han.

– Hva mener du må gjøres nå?

– Det er viktig at man så fort som mulig får oversikt over hva som har skjedd i forbindelse med VM i Bergen, men også den generelle driften av sykkelforbundet. Man må se gjennom tidligere regnskaper og få oversikt over hva som har skjedd.

Styremøte

Norges Cykleforbund er fredag samlet til et ordinært styremøte på Gardermoen. Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med generalsekretær Rune Midthaug eller kommunikasjonssjef Per Erik R. Mæhlum i formiddag.

– Det er viktig for sporten, styret og medlemmene at vi får gjennomgått situasjonen så fort som mulig, sier Stein Ørn.

– Har du tillit til medlemmene i styret?

– Det er viktig at styret nå lytter til medlemmene og gjennomfører det ekstraordinære forbundstinget så fort som mulig. Der må de legge frem en ryddig presentasjon av hva som har skjedd og faktorene som har ført til at situasjonen er som den er nå.