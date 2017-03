Kristoff slo tilbake og knuste alle: – Deilig å få en seier

Hør søndagens Flandern rundt direkte på NRK Sport DAB fra kl. 13.30!

For etter en skuffende åpning på tredagensrittet tirsdag, var det duket for en etterlenget Kristoff-opptur på onsdagens paddeflate etappe.

Rogalendingen lå godt i front på oppløpet, slapp løs kjempekreftene og knuste samtlige i massespurten i Koksijde. Blant dem var den tyske superstjernen Marcel Kittel, som til slutt ble nummer tre. Belgiske Edward Theuns endte som andremann.

– Det var godt å få en seier, det er alltid deilig. Det var deilig å sette Kittel på plass i dag, sier Kristoff til NRK.

– I dag var jeg raskest på slutten her. Jeg har trent for å bli bedre i spurten i år, og da var det deilig at det gir litt avkastning. Jeg har fått en litt bedre spurt, men så har jeg manglet litt på utholdenheten til å henge med de hardeste, forteller han.

Etter tirsdagens åpningsetappe innrømmet Kristoff at han «ikke var der han bør være» formmessig.

Nå ser 29-åringen litt lysere på den sportslige tilværelsen, kun dager før storrittet Flandern rundt.

– Jeg har selvtillit i spurtene, så jeg håper det skal bli bra. Det er deilig å få en seier, og det letter litt på presset på laget. For laget har kjørt ok, mne ikke fått uttelling. Dette var viktig, sier Kristoff.

Men overfor Eurosport påpeker likevel Kristoff:

– Jeg er ikke blant favorittene. Formen er ikke god nok til å vinne der.

Seieren er Kristoffs femte triumf denne sesongen. Katusha-Alpecin-rytteren har tidligere vunnet tre etapper i Tour of Oman og én etappe i Étoile de Bessèges.